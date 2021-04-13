تفاصيل إصابة نيكول سابا وزوجها يوسف الخال بفيروس كورونا

نيكول سابا وزوجها يوسف الخال أعلنا اصابتهما بفيروس كورونا ليلتحقا بقائمة طويلة من النجوم الذين طالهم هذا الفيروس الذي يواصل امتداده في العالم، وكشفت نيكول سابا تفاصيل اصابتها لبرنامج "ع غير كوكب"، فما دوت الخليج تطورات حالتها الصحية؟

اصابة نيكول سابا ويوسف الخال بفيروس كورونا

الفنانة اللبنانية نيكول سابا أعلنت عن إصابتها مع زوجها الفنان يوسف الخال بفيروس كورونا المستجد، ونشر برنامج "ع غير كوكب" الذي تبثه قناة "إم تي في" على حسابه بموقع "تويتر" خبر إصابة الثنائي بكورونا حيث كان ينتظر قدوم نيكول الى لبنان لتصوير احدى الحلقات لكنها اعتذرت بسبب شعورها بوعكة صحية حيث تبين اصابتها بكورونا بعد وصولها الى لبنان.

نيكول سابا علقت على خبر اصابتها بهذا الفيروس بتغريدة على حسابها عبر "تويتر" كتبت فيها: "حمد لله على كل شيء".

وذكر برنامج "ع غير كوكب" بأن الفنانة نيكول سابا أبلغت مقدم البرنامج بيار رباط باعتذارها عن الحضور في الساعات الأخيرة قبل موعد بدء تصوير البرنامج الأسبوعي الذي يذاع على الهواء مباشرة.

وتفاعل الجمهور وعدد من المشاهير مع اصابة نيكول وزوجها متمنين لهما الشفاه العاجل وبينهم الممثل ​طوني عيسى​ الذي توجه برسالة دعم لهما وكتب على تويتر: "سلامة قلبكن يوسف و نيكول انشالله بتقطع على خير"، فردت نيكول بالقول: "ميرسي يا طوني الله يحميك انت وعيلتك".

بدوره رد يوسف ايضا قائلا: "انشالله بتقطع.. و منقَطِّعها قطعة قطعة شكراً طوني".

ولاحقاً طمأنت نيكول الجميع على صحتها في تصريح صحافي وقالت بأنها عانت من أعراض خفيفة في الأيام الأولى مع الارهاق الجسدي لكنها باتت في الأيام الأخيرة من اصابتها بالفيروس كورونا حيث ستخضع للفحوصات مجددا.

ووجهت الفنانة اللبنانية معايدة للجمهور بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم 2021.

نيكول سابا ضحية أحد برامج المقالب

الفنانة اللبنانية نيكول سابا التي تغيب عن المشاركة في الأعمال الدرامية لموسم رمضان 2021، ستطل على المشاهدين بهذا الشهر بعد وقوعها ضحية في برنامج المقالب "خمس نجوم".

نيكول سابا شاركت جمهورها عبر حسابها على موقع "انستغرام" بصورة من كواليس المقلب تظهر فيها بجانب مقدمي البرنامج الفنانة غادة عادل والفنان كريم فهمي، وكتبت قائلة : "وأكلت مقلب (خمس نجوم) من كريم وغادة.. ومقلب تقيل قوي..".

برنامج المقالب "خمس نجوم" يشارك في تقديمه الى جانب غادة عادل وكريم فهمي كل من الفنانين: مصطفى قمر، نور اللبنانية، المطرب المصري محمد شرنوبي، على أن يتناوب الفنانون على تقديم الحلقات التي ستعرض طيلة الشهر الكريم.