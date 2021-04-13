حصاد الخلافات أول يوم رمضان.. ريهام حجاج تسخر من آيتن عامر وانسحاب أبطال "كله بالحب" بعد كتابة اسم زينة 4 مرات على التيتر

تزامنًا مع عرض الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان 2021، قرر عدد من النجوم المشاركين في هذه الأعمال التعبير عن غضبهم بسبب الأزمات التي تعرضوا لها خلال تصوير تلك الأعمال، من خلال تدوينات تسببت في إثارة الجدل والتساؤلات حول سبب تلك الأزمات.

انسحاب أحمد السعدني من مسلسل "كله بالحب"

في مقدمة تلك الأزمات كانت الأزمة الخاصة بمسلسل "كله بالحب" الذي تقوم ببطولته الفنانة زينة، حيث أعلن بطل العمل أحمد السعدني عن انسحابه من العمل بشكل رسمي والتقدم بشكوى إلى نقابة المهن التمثيلية ضد شركة إنتاج المسلسل لعدم التزامها بالعقد المبرم بينهم، ويأتي ذلك بمجرد عرض الحلقة الأولى من العمل وظهور اسم زينة على تتر المسلسل 4 مرات، في سابقة تعتبر الأولى من نوعها.

وكتب أحمد السعدني: "أعلن بشكل رسمي انسحابي من المسلسل (المهزلة) وتقدمي بشكوى رسمية للنقيب الدكتور أشرف زكي ضد شركة الإنتاج، للخرق الواضح للعقد الموقع مع الشركة متمسكاً بكافة حقوقي المادية وآسف للإزعاج مرة أخرى ورمضان كريم".

مصطفى درويش يلحق بأحمد السعدني ويعلن مقاضاة منتج "كله بالحب"

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وبعد دقائق قليلة من تدوينة أحمد السعدني، أعلن الفنان المصري مصطفى درويش أيضًا انسحابه من العمل وكتب عبر فيسبوك: "أعلن انسحابي من مسلسل كله بالحب ورفع قضية على الشركة المنتجة لإخلالها بشروط التعاقد"، ثم عاد بعدها وكتب في تدوينة أخرى: "هو في شركة تحط اسم ممثلة ونجمة عمل 4 مرات على التتر.. ماكنتوش سميتوه كله بالحب، كنتوا سموه كله بال زينة.. غلطة ندمان عليها فعلا وانا بعرف آخد حقي كويس وبطريقتي".

اشتعال الأزمة بين ريهام حجاج وأيتن عامر

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أما العمل الثاني الذي تسبب في أزمة بين بطلتيه هو مسلسل "وكل ما نفترق" الذي تقوم ببطولته ريهام حجاج وأيتن عامر، حيث تردد مؤخرًا وجود أزمة بين الفنانتين بسبب تدخل ريهام ومحاولتها أن تزيد مساحة دورها على حساب دور أيتن، وبالرغم من أن كل منهما كانت قد قررت الصمت خلال الأيام الماضية، إلا أنهما قررا قبل ساعات كذلك أن تلمحان إلى تلك الأزمة بتدوينات هجوم متبادلة عبر حساب كل منهما على فيسبوك.

تصريحات هجومية متبادلة بين ريهام حجاج وأيتن عامر

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ففي البداية حرصت أيتن على التعليق على أزمة انسحاب زميليها أحمد السعدني ومصطفى درويش من مسلسل زينة، فكتبت: "خدوني معاكوا والنبي.. موسم الانسحابات" وهو ما جعل البعض يتأكد أن هناك أزمة تتعرض لها في مسلسل "وكل ما نفترق"، وبعدها بساعات قليلة قررت ريهام حجاج التلميح إلى سبب الأزمة من وجهة نظرها وسخرت من أيتن دون ذكر اسمها، وكتبت: "عشنا وشوفنا إن أخت البطل إللي قدام البطلة طمعانة يبقى دورها أكبر من البطل"، كما حرصت على شن حالة هجوم على منتقديها، وتأكيدها على أنها قد نالت نجاحًا كبيرًا حتى وقبل عرض العمل، خاصة بسبب عدد القنوات الكبير الذي سوف يعرض المسلسل.

فيما قررت أيتن الرد مجددًا على تدوينة ريهام كما كشفت بعض من أسباب الأزمة دون أن تشير أيضًا لاسم زميلتها، فكتبت: "بقى أنا بروح الأوردر متأخر؟ أنا؟ بقى انا طلبت زيادة في مساحة دوري؟ بقى انا بفتعل المشاكل في الاوردرات؟.. انا عندي اثباتات على كل اللي حصل بس احتراما للناس اللي اتكلمت معاهم انا مش هتكلم غير لما آخد موافقتهم الأول".

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