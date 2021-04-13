مواعيد وقنوات عرض مسلسل "كوفيد 25" لـ يوسف الشريف

موعد وقنوات عرض مسلسل "كوفيد 25" لـ يوسف الشريف، حيث يعرض المسلسل ضمن موسم دراما رمضان 2021 .

مسلسل "كوفيد 25" الذي يقوم ببطولته يوسف الشريف إلى جانب آيتن عامر ومن تأليف إنجي علاء، سيعرض بدءا من 16 رمضان 2021، حيث ينتمي لفئة المسلسلات الـ 15 حلقة، وهو يعرض عبر قنوات "on، وon دراما، وروتانا خليجية"، كما يعرض عبر منصتي "Watchit و شاهد vip".

المسلسل يخرجه أحمد نادر جلال، ومن بطولة ميرنا نور الدين وإيناس كامل وراندا البحيري وإسلام جمال، وإدوارد، ومن إنتاج شركة سينرجي ، وتدور أحداثه حول فيروس غامض يضرب البشرية، واسمه مستوحى من اسم وباء فيروس كورونا المستجد الذي يعاني منه العالم منذ أكثر من عام، ورغم ذلك قالت إنجي علاء مؤلفة العمل زوجة البطل يوسف الشريف، في لقاء سابق أن العمل ليس له علاقة بفيروس كورونا الحالي كما يتصور البعض، بل عمل خيالي يتناول فكرة تطور الفيروس في السنوات المقبلة، كما أنه ليس له علاقة بمسلسل "النهاية" ولا يعتبر الجزء الثاني له .

وكان يوسف الشريف قد حقق العام الماضي نجاحا كبيرا بمسلسه "النهاية" .