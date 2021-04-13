أجمل الأغاني بمناسبة شهر رمضان 2021 نستعرضها معكم حيث ترتبط العديد من الأناشيد الرمضانية بذاكرة الجمهور الذي يتناقلها ويتوارثها جيل بعد جيل، وتعبر هذه الأغاني عن الفرحة بإستقبال شهر رمضان الكريم، ومن أشهرها "رمضان جانا"و "مرحب مرحب رمضان" و"حوي يا حوي" وغيرها من الأغاني التي أنشدها العديد من الفنانين العرب، فتابعوا معنا أجمل الأغاني بمناسبة شهر رمضان 2021.

اغنية رمضان جانا

" رمضان جانا" من أشهر الأغاني التي ترتبط بذاكرة الجمهور في شهر رمضان ويقول مطلعها :"رمضان جانا وفرحنا به، بعد غيابه وبقاله زمان غنوا وقولوا شهر بطوله، غنوا وقولوا أهلا رمضان، رمضان جانا أهلا رمضان".

الأغنية غناها المطرب محمد عبدالمطلب، وهي من كلمات حسين الطنطاوي، وألحان محمود الشريف، ثم تعاقب على غنائها العديد من المطربين .

اغنية حوي يا حوي

اغنية حوي يا حوي من أقدم الأغاني المتداولة والتي ما تزال تبرز مع كل موسم شهر رمضاني، وقد غناها المطرب أحمد عبدالقادر وهي من ألحان أحمد الشريف، وهي من الأغاني التي تعاقب على تأديتها العديد من المطربين وحفظها الأطفال عن ظهر غيب. ويقول احد مقاطعها: "وحوي يا وحوي.. إياحة.. وكمان وحوي.. إياحة.. رحت ياشعبان.. إياحة.. جيت يا رمضان.. وحوينا الدار وحوي يا وحوي".

أغنية مرحب شهر الصوم

قائمة أغاني رمضان تتصدرها ايضا أغنية مرحب شهر الصوم التي تعد من أشهر الأنشودات في مصر والوطن العربي رغم مرور سنوات كثيرة على اطلاقها، وتقدم هذه الأغنية في الإذاعات ترحيبا بشهر الصوم، وغناها المطرب الراحل عبدالعزيز محمود، وتعاقب بعدها على تأديتها العديد من نجوم الفن في العالم العربي.

أغنية أهو جه يا ولاد

أغنية "أهو جه يا ولاد" ترتبط بذاكرة جيل كبير من الجمهور العربي مع قدوم شهر رمضان المبارك والترحيب به، وهي أغنية خاصة بالأطفال حيث تنقلهم لأجواء هذا الشهر الفضيل وتبعث في نفوسهم السرور بإستقباله، ويتم تداول الأغنية هذه منذ سنوات طويلة وما يزال رهجها منتشراً بين الأجيال وخاصة في مصر.

اغنية "هاتوا الفوانيس يا ولاد "

الفنان محمد فوزي يرتبط اسمه بأحد الأنشودات الرمضانية المتداولة جداً منذ سنوات طويلة والتي شاركه في غنائها الأطفال، وهي "هاتوا الفوانيس يا ولاد" ويقول مطلعها :" هاتوا الفوانيس يا ولاد، هانزف عريس يا ولاد، هيكون فرحه تلاتين ليلة، هنغني ونعمل هليلة، وهنشبع من حلوياته، هاتوا الفوانيس".

"هاتوا الفوانيس يا ولاد" دوت الخليج ايضا بمثاية أول أغنية قدمت في الإذاعة المصرية لشهر رمضان الكريم، وكتب كلماتها الشاعر عبدالعزيز سلام، وتتضمن محتوى يحث الأطفال على الصيام والفرحة بقدوم رمضان.

أغنية "رمضان جنة" محمد منير

كذلك من أكثر الأغنيات شهرة في السنوات الأخيرة أغنية "رمضان جنة" للفنان محمد منير" وهي من كلمات نبيل خلف وتلحين وليد سعد .