ظهور يوسف شعبان في الحلقة الأولى من "ملوك الجدعنة" وأغنية "احنا الأصل" تتصدر..فيديو

ظهور يوسف شعبان في الحلقة الأولى من مسلسل "ملوك الجدعنة" وأغنية "احنا الأصل" تتصدر.. حيث بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل ملوك الجدعنة، بمشهد جمع طفلين يتاجران في بيع طيور الحمام، ويتعرضان لمضايقات من آخرين واشتبكا مع من يضايقاهما، ليتضح فيما بعد أن هذين الطفلين هما مصطفى شعبان وعمرو سعد أو "سفينة وسرية"، ويظهران سويًا بعدما كبرا.

أحداث الحلقة الأولى من "ملوك الجدعنة"

وكشفت أحداث الحلقة الأولى أن هناك علاقة صداقة وعمل جمعت عمرو سعد ومصطفى شعبان منذ الطفولة، فيما ظهرت ياسمين رئيس التي تجسد دور فاتن وتربطها علاقة عاطفية بعمرو سعد، وهي تحتفل بقدوم عيد الفطر وتتحدث مع جارتها بالحارة التي تجسد دورها دلال عبد العزيز، وتتبادلان التهاني بمناسبة العيد.

ظهور يوسف شعبان في "ملوك الجدعنة"

وفي إطار الاحتفال بالعيد، يظهر الفنان يوسف شعبان في أحد مشاهد المسلسل والذي انتهى من تصوير دوره فيه قبل وفاته، ويقوم الفنان الراحل بدور عم حكم الذي يساعده سفينة وسرية ماديا بعد تدهور تجارته وغياب أولاده.

أما الفنان عمرو عبد الجليل فيشعل النيران في شخص حاول الحصول منه على معلومات حول بضاعته المفقودة، ويساعده الفنان أحمد صفوت، أما الفنانة رانيا يوسف تلعب دور شقيقة سفينة، وفي نهاية الحلقة تورط سفينة وسرية في أزمة مع صديقهما الثالث علي العجمي الذي يقوم بدوره الفنان حسن الرداد، لكنهما يدخلان في شجار سويًا.

أغنية "إحنا الأصل" لمصطفى شعبان وعمرو سعد تتصدر الترند

في السياق نفسه كشف الفنان مصطفى شعبان عن أغنية "إحنا الأصل" وهي الأغنية الدعائية من مسلسل "ملوك الجدعنة"، والتي قام بغنائها مع الفنان عمرو سعد وفريق المدفعجية، وبمجرد طرح الأغنية لاقت إعجاب قطاع كبير من متابعي العمل كما تصدرت الترند.

ويشارك في مسلسل "ملوك الجدعنة" عدد من النجوم مثل ياسمين رئيس وعمرو عبد الجليل ورانيا يوسف ودلال عبد العزيز وحسن الرداد، وتغير اسم المسلسل مؤخراً من "عش الدبابير" إلى "ملوك الجدعنة"، ويعتبر آخر المسلسلات والأعمال التي شارك بها الفنان الراحل يوسف شعبان، كما يشهد العمل عودة الثنائي عمرو سعد ومصطفى شعبان للدراما بعد غيابهما الموسم الماضي.

