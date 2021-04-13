دينا تنشر تفاصيل عملية فيفي عبدة وتطلب الدعاء لها

حرصت الراقصة دينا علي مساندة فيفي عبدة بعد إجرائها عملية جراحية نتيجة حقنة بالخطأ.

ونشرت دينا صورة للنجمة فيفي عبده عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلقت قائلة: سلامتك يا فوفا الف سلامة عليكي. ربنا يتم شفاكي و يطمنا و يطمن كل حبايبك عليكي، ادعوا للفنانة #فيفي_عبده ربنا يشفيها و ترجع بالسلامة من المستشفى بعد إجرائها عملية في ظهرها.

يذكر أن نشرت عزة مجاهد، ابنة الفنانة فيفي عبده صورة لوالدتها بعد خروجها من غرفة العمليات، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وعلقت ابنة فيفي عبده علي الصورة قائله : “ الحمدلله أمي لسه خارجه من العمليات حالا اللهم يتمم شفائك شفاء لا يغادر سقما من فضلكم ادعوا لأمي ربنا يقومها بألف سلامه يا رب ” .

أثارت الفنانة فيفى عبده جدلا كبيرا بعد نشرها فيديو لها من داخل المستشفى استعدادا لإجراء عملية جراحية، وذلك بسبب حقنة خطأ.

وعلقت فيفى عبده قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي اداني حقنه غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عمليه جراحية، ادعولي بحق الشهر الكريم كل اللي بيحبوني يدعولي واللي بيكرهوني الله يسامحهم كل سنة وأنتم طيبين وبخير رمضان كريم”.