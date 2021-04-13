كريم عفيفي يستكمل تصوير مسلسل ”نجيب زاهي زركش”

يستأنف الفنان كريم عفيفي تصوير مشاهد مسلسل نجيب زاهي زركش، مع النجم يحيي الفخراني والذي يجمعه به العديد من المشاهد.

ويلعب كريم خلال الأحداث شخصية جديدة حيث يعد الجمهور أنها ستكون مفاجأة.

يشار إلى أن المسلسل بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وكريم عفيفى و وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين ، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.

ويعرض العمل على قناة DMC الساعة 9:00 مساء، ويعاد فى الساعة 5:00 صباحاً والساعة 1:00 صباحاً بينما يعرض على قناة أون تي الساعة 6:30 مساء و

الإعادة: 12:45 صباحا - 7:15 صباحا اما قناة ايه ار تي فيعرض عليها في 8 مساء ثم الإعادة في 4 صباحا و12 ظهرا.