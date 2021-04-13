يستأنف الفنان كريم عفيفي تصوير مشاهد مسلسل نجيب زاهي زركش، مع النجم يحيي الفخراني والذي يجمعه به العديد من المشاهد.
ويلعب كريم خلال الأحداث شخصية جديدة حيث يعد الجمهور أنها ستكون مفاجأة.
يشار إلى أن المسلسل بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وكريم عفيفى و وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين ، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.
ويعرض العمل على قناة DMC الساعة 9:00 مساء، ويعاد فى الساعة 5:00 صباحاً والساعة 1:00 صباحاً بينما يعرض على قناة أون تي الساعة 6:30 مساء و
الإعادة: 12:45 صباحا - 7:15 صباحا اما قناة ايه ار تي فيعرض عليها في 8 مساء ثم الإعادة في 4 صباحا و12 ظهرا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم عفيفي يستكمل تصوير مسلسل ”نجيب زاهي زركش” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.