ملخص الحلقة الأولى من مسلسل ”بين السما والأرض”

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "بين السما والأرض"، ظهور مجموعة من الشخصيات داخل مصعد معطل بإحدى العمارات، حيث ظهر الفنان هاني سلامة الذي يلعب دور "سيف سراج الدين" الأستاذ الجامعي في الفلسفة وكاتب ومؤلف، وصاحب موقف مناهض للإرهاب والأعمال التخريبية التي تقوم بها الجماعات التكفيرية، بالإضافة إلى شخصية رجل أعمال يجسدها الفنان محمد لطفي، وشخصية فنانة تجسد دورها الفنانة سوسن بدر، كما ظهر أيضا الفنان محمد ثروت الذي تسبب في إحداث بعض المشكلات داخل المصعد المعطل.

كما شهدت الحلقة الأولى اختلاف بين مجموعة من الخارجين على القانون، وذلك بعد قيام أحد الأشخاص بالتسبب في عطل الأسانسير، بعد فشله في تعطيل أحد المنافسين له من الوصول إلى سطح العمارة السكنية.

يشار إلى أن مسلسل "بين السما والأرض" مأخوذ عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج سينرجى، وسيناريو وحوار إسلام حافظ وبطولة هاني سلامة ودرة ويسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، وتدور أحداثه داخل مصعد تعطل وبه مجموعة من الأشخاص لا يعرفون بعضهم البعض ولكل منهم قصته.