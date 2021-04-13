أحداث الحلقة الأولى من ”ملوك الجدعنة”

تضمنت الحلقة الأولى من مسلسل ملوك الجدعنة الذي يقوم ببطولته النجمان عمرو سعد ومصطفى شعبان عددا من الأحداث؛ حيث بدأت بمشهد طفلين يحملان قفصًا بداخله حمام، ويبدآن ببيعه للمارة، إلا أن المشهد ينقلب.

ويتشاجر الطفلان مع بطلي المسلسل عمرو سعد ومصطفى شعبان وبين أشخاص آخرين داخل السوق، بهدف أن يتحصل بطلا العمل على بعض الأموال والتي سيدفعان منها ثمن أقساط ميكروباص خاص بهما.

وفي مشهد تالي يهنئ عمرو سعد -ويجسد دور «سرية» ومصطفى شعبان والذي يلعب دور «سفينة»- دلال عبد العزيز «عطية» بقدوم عيد الفطر، والتى تدعو لهما بالزواج، حيث إن عطية هي والدة عمرو سعد، وخالة مصطفى شعبان، فهى أخت والدته «كوثر».

وخلال الأحداث يقابل «سرية»، فتاته «فاتن» التي يطلب منها تغيير ما ترتديه حتى لا تتعرض لنظرات غير مرغوبة.

ويظهر بعد ذلك الفنان الراحل يوسف شعبان جالسا في ورشتة على كرسي في الشارع حيث يجسد دور «حكم»، والد «سرية» الذى يستغل انشغال والده بالحديث مع «سفينة»، ليضع له أموالا داخل الورشة، فيما يترك له الأخير: مصطفى شعبان" علبة من الكعك ويغني له الاثنان «بابا يا بابا».

ملوك الجدعنة بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، ياسمين رئيس، كتابة عبير سليمان بمشاركة ورشة الكتابة الخاصة بها ومن إخراج أحمد خالد موسى.