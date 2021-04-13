صور- العمانية: نظّمت الجمعية العُمانية للكتّاب والأدباء ممثلة في لجنة كتّاب وأدباء ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية مساء أمس محاضرة ثقافية (قراءة في مسرحية يوم الزينة لآمنة الربيع) من إعداد فريق اللغة والأدب.

وقد قدّم المحاضرة الدكتور محروس محمود القللي أستاذ النقد الأدبي بجامعة السلطان قابوس، وأدارها الكاتب والمخرج المسرحي محمد خلفان، عبر الاتصال المرئي. وتناولت محاور المحاضرة دراسة الأنساق المضمرة التي أسهمت في تشكيل بنية الخطاب في مسرحية (يوم الزينة) لآمنة الربيع والكشف عمّا تخفيه جماليات اللغة من أنساق مضمرة في المتن المسرحي وتمثيل المسرحية للوعي الجمعي العربي في السنوات العشر الأخيرة.

كما تطرّقت المحاضرة إلى تشكيل الصراع المسرحي للوعي الممكن في العالم العربي من خلال الشخصيات النسائية وبلورة الدلالات المختلفة للأنساق المضمرة على المستويين الاجتماعي والإنساني ومعالجة الوظائف النسقية عبر محورين: الأول يعتمد في استنتاج الأنساق على البناء الفني لمسرحية (يوم الزينة)، والآخر نسقي اجتماعي، بالمفهوم النقدي الثقافي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «كتاب وأدباء جنوب الشرقية» تناقش مسرحية «يوم الزينة» لآمنة الربيع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.