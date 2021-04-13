«اربطوا الأحزمة» كتاب للرحال معتصم السالمي والكاتب بدر الوهيبي

في ثقافة وفنون 13 أبريل,2021

مسقط ــ «الوطن»:

يصدر عن مؤسسة الانتشار العربي ببيروت كتاب (اربطوا الأحزمة) للرحال العماني الدكتور معتصم بن أنور السالمي والكاتب والمؤلف بدر بن ناصر الوهيبي. يأتي الكتاب لعرض عشرين مؤشرًا لرضا المسافرين في اختيار الوجهات السياحية حول العالم، وربطها بقصص واقعية عن تجارب المؤلفيْن معتصم وبدر توضح كل مؤشر. يحدد الكتاب عشرين مؤشرًا لقياس رضا المسافرين عند اختيار وجهاتهم، والتي جاءت في عشرين فصلًا يلخص الأبعاد التالية: التميز، والشكل، وكسر الروتين، والتنوع، والفترة الزمنية، والتوازن، والصوت، والبنية التحتية، والموسم، والثقافة، والديانة، والسمعة، والوقت، والمناخ، والمسافة، والأنظمة والقوانين، والأمن والأمان، والترتيبات، والتكلفة، والخدمة. بعد كل مؤشر هناك سرد لأحداث من رحلات معتصم وبدر على التوالي، جاءت متوافقة مع كل مؤشر ومقترنة به من حيث المضمون. فقد تحدث الفصل الأول من الكتاب –مثلًا- عن مؤشر “التميز” والذي لخص هذا البعد وأهميته في الجانب السياحي، ومدى علاقته بتحديد الوجهات السياحية المختلفة عند السفر. بعدها تحدث معتصم عن تجربته في السفر إلى سور الصين العظيم والذي يمثل تميزًا في الجانب السياحي، وذكر الأهمية التي جعلت رحلته إلى هذه الأعجوبة العالمية أولوية في برنامج رحلته. كما ذكر بدر من جانبه قصته في جمهورية مصر العربية التي تتميز بأعجوبة عالمية وهي الأهرامات، مشيرًا إلى الأهمية التاريخية لهذا المعلم المتميز وذكر طرفًا من حكايته مع معلم أبي الهول. يقول معتصم السالمي: زرت قرابة ستين دولة حول العالم خلال السنوات الماضية، وتعددت تجاربي في السفر والترحال، وتربطني علاقة صداقة مع الرحال بدر الوهيبي الذي اشتركت معه في تأليف هذا الكتاب. جاءت فكرة الكتاب بعدما جمعت الأوراق العلمية التي ألقيتها في محافل علمية مختلفة والتي كانت مرتبطة برضا المسافرين في اختيار وجهات السفر. كانت كل الأوراق العلمية الذي نشرتها باللغة الإنجليزية وكانت بأسلوب علمي وبحثي بحت، وقد اتفقنا (بدر وأنا) على تلخيص تلك الأبعاد والمؤشرات وإعادة صياغتها بأسلوب سلس ومتوافق مع أهداف الكتاب الذي يهدف إلى تعريف القراء بهذه المؤشرات. أما بدر الوهيبي والذي صدر له كتاب “تذاكر سفر” عام 2020 فأشار إلى طبيعة كتاب (اربطوا الأحزمة) وقال: إن هذا الكتاب يختلف بشكل كبير عن كتابي الأول (تذاكر سفر) الذي كان يحكي تجاربي ورحلاتي بأسلوب سردي متسلسل من بداية كل رحلة حتى نهايتها. أما كتاب (اربطوا الأحزمة) فهو يدمج الأسلوب العلمي المستند إلى حقائق بحثية الذي لخص عددا من مؤشرات اختيار وجهات السفر، مع الأسلوب السردي في أدب الرحلات الذي يصف تفاصيل رحلاتنا في محاولة لربط كل مؤشر بتجارب واقعية تجعل الأبعاد واضحة للقارئ، وقد يستطيع من خلالها تصنيف المؤشرات ذاتها وإسقاطها على تجاربه الشخصية.

وجاء في مقدمة الكتاب: (يعيد الكتاب تعريف مفاهيم السفر بشكل مختلف من خلال تصنيف اختيار الوجهات السياحية عبر مجموعة من الأبعاد التي تعكس مستوى رضا المسافرين بشكل عام. وهذه الأبعاد والمقاييس استطاعت صياغة مفاهيم مختلفة ومركزة يمكن أن تحدد بشكل دقيق الهدف من اختيار بعض الوجهات والأدلة المرتبطة بكل مؤشر). وجاء أيضًا إن كتاب اربطوا الأحزمة يسعى لأن يكون رافدًا للمكتبة العربية من خلال تنوع محتواه وتعدد أطروحاته التي استندت على إسقاط الجوانب النظرية المبنية على أسس علمية، على تجارب حقيقية في الترحال والسفر. كما أن السرد الموضوعي للأحداث التي رافقت تلك التجارب تجعل من مادة الكتاب وسيلة مباشرة لتعريف القراء بمختلف المؤشرات التي تعنى باختيار الوجهات السياحية وتقييم تجاربهم الشخصية.