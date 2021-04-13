شاهد.. تريلر فيلم الأكشن ”Hitmans Wifes Bodyguard”  

طرحت استديوهات "ليونز جيت" الإعلان الرسمي لفيلم الأكشن "Hitman's Wife's Bodyguard" للنجمين رايان رينلدوز وصامويل إل جاكسون، المقرر عرضه 16 يونيو المقبل.
بعد أربع سنوات من أحداث الفيلم الأصلي "Hitman's Bodyguard"، يلتقي الحارس الشخصي مايكل بريس (رينولدز) مرة أخرى مع القاتل داريوس كينكيد (جاكسون) بينما يشرعون في مغامرة جديدة لإنقاذ زوجة داريوس سونيا (سلمي حايك) من تهديدات جديدة.
ويضم الجزء الثاني عدد من النجوم، أبرزهم: مورجان فريمان، أنطونيو بانديراس، ريتشارد إي جرانت، فرانك جريللو، في حين يعود باتريك هيوز لتوجيه الفيلم.
تمحورت أحداث الفيلم حول أفضل حارس شخصي في العالم، والذي يتم تكليفه بحراسة قاتل محترف، حيث إن هذا القاتل مطلوب للإدلاء بشهادته أمام محكمة العدل الدولية، وهنا يجب على الاثنين أن ينحيا خلافتهما جانبًا، وأن يعملا معًا من أجل الوصول إلى المحكمة في الوقت المحدد. حصد الفيلم 177 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي، بميزانية بلغت 30 مليون دولار تقريبًا.
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