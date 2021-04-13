غدًا.. أحمد سعد يطرح دعاء دينيا بمشاركة وائل الفشني 

أعلن الفنان أحمد سعد، عن طرح دعاء ديني غدًا الأربعاء بمشاركة المطرب وائل الفشني، ويحمل عنوان "بنده عليك" والذي يأتي ضمن الألبوم الديني المقرر أن يطرحه "سعد" خلال شهر رمضان الجاري.

ونشر "سعد" عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة تجمعه بـ "الفشني"، وعلق عليها قائلًا: "بكرة الساعة ٣ إن شاء الله أول دعاء من الألبوم الديني أحمد سعد & وائل الفشني".

يشار إلى أن النجمين أحمد سعد ووائل الفشني كان قد طرحًا فيما سبق أغنية تحمل اسم "إفرح" وهى من كلمات وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى خالد نبيل.

وأشاد أحمد سعد وقتها بالمطرب وائل الفشني، قائلا: "من زمان وأنا بسمع أغانيه وبتبسط وصوته خطير"، وردا على ذلك أعرب وائل الفشنى عن سعادته بهذا التعاون وأكد على اعتزازه بـالفنان أحمد سعد، قائلًا: "الوحيد في مصر اللى وقف جنبي وقت أزمتى.. أحمد سعد عمود فني لمصر".

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