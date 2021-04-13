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القاهرة - دوت الخليج الثلاثاء,13 نيسان (أبريل) 2021 - 15:13
في أول أيام شهر رمضان المُبارك يستضيف برنامج المقالب الكوميدي "خمس نجوم"، الذي تعرضه قناة "MBC مصر" في تمام التاسعة مساءً، النجمة هيفاء وهبي في حلقة مميزة وغير تقليدية حيث تتعرض للكثير من المواقف المُثيرة والمُفاجآت غير المتوقعة بحسب بيان رسمي من mbc مصر.
برنامج "خمس نجوم"، يجمع لأول مرة معاً النجوم غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، حيث يُقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، مما يُفجّر الكثير من المواقف المضحكة. وينضم إلى النجوم الخمس أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام في كل حلقة.
يُعرض برنامج "خمس نجوم" على" MBCمصر" يومياً في رمضان، وتُعرض هذه الحلقة الثلاثاء 13 إبريل 2021 الساعة 9:00 مساء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيفاء وهبي ضيفة الحلقة الثانية من برنامج "خمس نجوم" رمضان 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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