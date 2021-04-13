فيديو حورية فرغلي تكشف عن وضعها الصحي قبل إجراء العملية الرابعة وهذا موعد عودتها من الخارج

حورية فرغلي النجمة المصرية حرصت على طمأنة الجمهور على حالتها الصحية بعد خضوعها لعدة عمليات جراحية خلال الفترة الماضية في منطقة الأنف، وذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه سيد علي عبر شاشة الحدث اليوم.

حورية فرغلي تستعد لعملية جراحية رابعة خلال ساعات

حورية فرغلي طمأنت الجمهور على حالتها الصحية وأكدت أنها خضعت لثلاث عمليات جراحية خلال الفترة الماضية، ومن المقرر أن تخضع لعملية رابعة خلال الساعات المقبلة، وبعدها سوف تتمكن من العودة إلى مصر وممارسة حياتها بشكل طبيعي.

موعد عودة حورية فرغلي إلى مصر بعد عمليتها الجراحية الأخيرة

وأكدت حورية فرغلي أنها بمجرد أن تنتهي من العملية الرابعة، ستنتظر رأي طبيبها في إمكانية عودتها إلى مصر، لافتة إلى أنها سوف تعود خلال 10 أيام فقط، موجهة الشكر لكل من حاول الاطمئنان على حالتها الصحية، موضحة أنها كانت تتمنى أن تتواجد في مصر لقضاء شهر رمضان وسط المقربين منها، كما وعدت متابعيها بأن تطل عليهم في موسم رمضان المقبل بعد إتمام شفائها.

تفاصيل أزمة حورية فرغلي الصحية

وكانت حورية فرغلي أكدت في تصريحات سابقة إنها عانت في العملية الجراحية الأولى التي أجرتها في أمريكا، وقالت إن العملية تأجلت بعد تعرضها للسقوط وإصابتها لجرح في رأسها، وتأجلت مرة أخرى بسبب نقص الدم في أنفها، وكانت تعتقد أن الجراحة ستمتد لـ9 ساعات، ولكنها استغرقت ما يقارب 10 ساعات بسبب دقة العملية الجراحية.

ونجحت العملية الجراحية الأولى لحورية فرغلي في استئصال قطعة من القفص الصدري لها، بالإضافة إلى خلايا جذعية من الرأس، وذلك من أجل استخدامها في إصلاح أنفها وإجراء العملية الجراحية به، والتي تعتبر العملية الثانية لها ومن المقرر أن تجريها خلال أسبوعين، قبل أن تخضع لعملية ثالثة من أجل إتمام مراحل علاج أنفها وإصلاح مجرى التنفس وغيرها من التفاصيل التجميلية للأنف بعد الجراحة المعقدة، وذلك بعد سنوات من معاناتها من متاعب أنفها وفي التنفس بسبب إصابتها بكسر في الأنف بالإضافة إلى إجرائها لعمليات فاشلة بالأنف سببت لها عدة مضاعفات وتشوهات.

