إشادات ومواقف غير متوقعة وتهنئة خاصة من أحمد حلمي بعد عرض الحلقة الأولى من "لعبة نيوتن"

"لعبة نيوتن" هو العمل الأبرز الذي بدأ عرض أولى حلقاته قبل ساعات، وحقق ردود أفعال جيدة واعتبره الجمهور من أكثر الأعمال التي تستحق المشاهدة في موسم رمضان 2021، وأنه يشهد عودة قوية للفنانة منى زكي للدراما بعد غياب دام حوالي 5 سنوات منذ مسلسل "أفراح القبة"

ردود أفعال إيجابية بعد عرض أولى حلقات "لعبة نيوتن"

وبجانب إشادة الجمهور بأداء بطلي العمل، منى زكي ومحمد ممدوح، كان أيضًا للمخرج تامر محسن نصيبًا كبيرًا من الإشادة والتفاعل معه، خاصة وكونه أحد المخرجين المشهورين باهتمامهم بالتفاصيل الصغيرة التي تصب في النهاية في مصلحة العمل الذي يقدمه.

ودارت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "لعبة نيوتن" حول محاولة الزوجين هنا وحازم لإنجاب طفلهما الأول في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم اختيار منى زكي في عملها لتسافر لحضور أحد المؤتمرات الهامة، فتحاول إقناع زوجها بالسفر، ثم ترك الوفد المسافر معها ومواصلة الإقامة في أمريكا حتى تنجب طفلها ويحصل على الجنسية الأمريكية.

منى زكي تعاني من أزمة ثقة بالنفس

وخلال محاولة إقناع منى زكي لزوجها ثم سفرها، تمر بالعديد من المواقف التي لاقت تفاعل كبير من الجمهور، حيث إن شخصية هنا تعاني من عدم ثقة زوجها في قدرتها بالاعتماد على نفسها، وهو ما يجعلها تخوض العديد من التجارب لكي تثبت لنفسها أنها قادرة على التصرف في المواقف الصعبة بمفردها، مثلما حاولت أن تفتح باب الحمام المعطل بفرشاة الأسنان، والهروب من أحد الكلاب في أمريكا بدون مساعدة من أحد، إضافة إلى إصرارها على التصرف بمفردها والمكوث في أمريكا إلى أن يحين موعد ولادتها، بدون وجود زوجها بجانبها، بالرغم من عدم ثقة الأخير في قدرتها على ذلك.

مواقف غير متوقعة في أولى حلقات مسلسل "لعبة نيوتن"

شهدت الحلقة الأولى أيضًا ظهور يايا المصري أو يحيى المصري، وهو أشهر مصري مقيم في أمريكا، حيث قدم دور الأستاذ طلعت الذي يرافق الوفد المصري في أمريكا ويكون مسؤولا عنهم، وهو ما تنشأ بينه وبين بطلة العمل بعض المواقف الطريفة، بسبب خوفه على أفراد الوفد المرافق له، ويعتبر ذلك ظهور نادر ليحيى المصري في عمل درامي، حيث اعتاد فقط على الظهور في البرامج الأمريكية الساخرة كضيف، أو حضور الفعاليات الفنية الهامة، ومحاورة أشهر النجوم.

لكن بجانب التعليقات الإيجابية كان أيضًا هناك بعض التعليقات الساخرة من أحد المشاهد، والتي ظهرت فيها منى زكي وهي تبيع عبوات عسل نحل في أحد المعارض، حيث ذكرت السعر بكل تلقائية بأن الكيلوجرام يبلغ سعره حوالي 240 جنيها مصريا بينما النصف كيلو يبلغ سعره 65 جنيها، وهو ما اعتبره البعض تفصيلة كان يجب الاهتمام بها ولكن تم إهمالها.

وحرص عدد كبير من أصدقاء منى زكي على تهنئتها بأولى حلقات المسلسل وإبداء إعجابهم بها، ومنهم عبير صبري وهبة مجدي وإنجي علي ورانيا يوسف وعمر السعيد وغيرهم، فيما حرص زوجها الفنان أحمد حلمي على توجيه رسالة مميزة لها عبر فيسبوك، قال فيها: "مبروك مقدما لعبة نيوتن .. مبروك يا حبيبتي ومبروك لكل أسرة المسلسل ويارب بالنجاح والتوفيق وان شاء الله المسلسل يعجب الناس ورمضان كريم عليكوا"

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