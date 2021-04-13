القاهرة- دوت الخليج الثلاثاء,13 نيسان (أبريل) 2021 - 17:16 تبدأ الليلة قنوات سي بي سي ودبي عرض أولى حلقات مسلسل ضد الكسر والذي تلعب بطولته الفنانة نيللي كريم وتنافس به خلال المارثون الرمضاني الجاري. ومن المقرر عرض المسلسل الليلة على قناة دبي ٦ مساء بتوقيت دبي و٤ مساء بتوقيت القاهرة.

أما على قناة سي بي فيعرض الساعة 10:15 مساء ،و

الإعادة: 4:30 صباحا - 11:15 صباحا - 4:00 مساء.

يذكر أن مسلسل "ضد الكسر" من انتاج شركة العدل جروب تأليف عمرو الدالى، وإخراج أحمد خالد، وبطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد وقنوات عرض مسلسل "ضد الكسر" لـ نيللي كريم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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