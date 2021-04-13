أحمد سعد ضحية الحلقة الأولى من برنامج "رامز عقله طار"

أحمد سعد وقع ضحية الحلقة الأولى من برنامج "رامز عقله طار" للفنان رامز جلال، والذي يعرض على قناة mbc مصر، وبه يتعرض أحمد سعد لمقلب مرعب في البرنامج.

أحمد سعد في الحلقة الأولى من برنامج "رامز عقله طار"

ووقع الفنان أحمد سعد ضحية لمقالب رامز جلال في الحلقة الأولى من برنامج مقالبه "رامز عقله طار"، والذي يعرض على قناة mbc مصر في موسم رمضان 2021، وكشف رامز جلال عن فكرة مقلب البرنامج بالاعتماد على المذيعة سارة مراد لإجراء حوار وهمي مع الضيوف وإقناعهم بالمشاركة في موسم الرياض.

واستقبل رامز جلال أحمد سعد بمقدمة ساخرة في بداية الحلقة الأولى من برنامج "رامز عقله طار"، وسخر من مشاكله وأزماته الزوجية والشخصية في السنوات الأخيرة، وتوعده بمقلب مرعب بسبب هذا الأمر والذي كان سبب في شهرته مؤخراً بدلاً من شهرته بصوته القوي، وواصل رامز جلال سخريته من أحمد سعد في الفقرة الأولى من البرنامج وقبل تنفيذ المقلب المرعب.

تفاصيل برنامج "رامز عقله طار"

ويعتمد مقلب رامز جلال الجديد على حيلة جديدة بتدبير حادث تعطل أثناء ركوب الضحايا الملاهي والألعاب الهوائية الخطيرة، قبل أن ينقلوا إلى طائرة من أجل انقاذهم ولكنهم يسقطون من الطائرة في الماء

ويقع عدد من النجوم ضحايا لمقالب رامز جلال في برنامج "رامز عقله طار" وعلى رأسهم الفنان محمد هنيدي ودينا الشربيني وجميلة عوض وأحمد مالك وويزو وإسلام إبراهيم وروجينا وأحمد سعد وكريم عفيفي وسمية الخشاب وعدد من لاعبي الكرة مثل جنش ومروان محسن ورمضان صبحي بالإضافة إلى مغني المهرجانات حمو بيكا وغيرهم.