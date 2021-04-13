مايا دياب: ”عاوزة رجل يحتويني ”

قالت الفنانة اللبنانية مايا دياب، إنها تعشق الرجل الذكي المثقف الواعي، مضيفة: "صفات الرجل الذي في عيوني، أحبه أن يحتويني، وأن يكون معي حتى في غيابي، وأكتر رجل احتواني زوجى السابق وأرى أنه من الرجال الذين احتووني، وسابنى بسبب القسمة والنصيب".

وقالت خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامجها "العرافة" المذاع على شاشة "المحور"، إن الفنان يضطر للكذب، حينما يكون رأيه عكس رأى البيئة التي يعيشها، ومن هنا أرى كذب كثير للفنانين في لقاءات تلفزيونية، بعكس اعتقاداتهم وإيمانهم بما يقولونه.

وواصلت الفنانة اللبنانية مايا دياب، قائلة: "الكذب كثير، ولكن لا يمكن أن أسامح في أي نوع من أنواع الخيانة.. ولكن أحيانا البعض يضطر للكذب في مستوى منخفض".

ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

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