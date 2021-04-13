مايا دياب: شاركت ببرنامج رامز جلال وكنت على علم بالخدعة

قالت الفنانة اللبنانية مايا دياب، إنها تكره الخيانة والكذب، مشيرة إلى أنها شاركت في برنامج مقالب رامز جلال، وكانت على علم بالخدعة، موضحة:" ما حدث ليس خداعًا.. لأنه شيء عام.. والناس تدركه جيدًا.. وهو مجرد لعبة لا تؤذى أحد".

وقالت خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامجها "العرافة" المذاع على شاشة "المحور": "لا يوجد لدي غيرة من أحد .. ولكن أغار على حبيبي أو من العلم الناجح عشان أعمل أحسن، لكن لا يوجد غيرة من الأشخاص على المستوى الشخصي ولا المهني ولا الأنثوي".

كما ردت الفنانة اللبنانية، على حقيقة أزمتها مع الفنانة أحلام، قائلة :" لا أعتبر أنه يوجد أزمة بيني وبين الفنانة أحلام.. وما تردد عن خلافنا ليس بحقيقة ومجرد شائعات.. ولا أغار من أحد"، لترد بسمة وهبة: "مفيش حد مش بيغير.. أنا شخصيًا بغير من عمرو أديب، عشان ناجح ومهني وإعلامي كبير".

ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.