هالة سرحان:شريهان تعود لتثبت أنها لا مثيل لها

أعربت الإعلامية هالة سرحان عن سعادتها بعودة الفنانة الاستعراضية شريهان للشاشة بعد غياب دام 19 عاما من خلال مشاركتها فى أول أيام رمضان بالحملة الدعائية لإحدى شركات الاتصالات الكبرى.

ونشرت سرحان تغريدة عبر حسابها على تويتر، قالت فيها: شريهان تعود لتثبت أنها لا مثيل لها إعلان عن الإصرار والتحدي والإرادة وقمة في الرقي والشياكة والجمال كسرت كل قواعد إعلانات الهشك بشك وقدمت عمل فني ورسالة في قالب إعلان راقي للغاية بصمتها وعقلها وموهبتها علامة جودة فائقة.

يذكر أن الفنانة شيريهان حرصت على توجيه رسالة مؤثرة إلى جمهورها الذي دعمها منذ غيابها عام 2002؛ إثر أزمتها الصحية الصعبة، وقالت إنها تنتظر لحظة العودة لإمتاع هذا الجمهور بفارغ الصبر.

وبعد سنوات من الغياب، ظهرت النجمة شريهان اليوم بإعلان يتحدث عن معاناتها من خلال حلمها منذ الطفولة أن تصبح فنانة استعراضية، ونجاحها الكبير في تحقيق هذا الحلم، مرورا بحادث السيارة الشهير الذي كاد أن يودي بحياتها عام 1989، وهو المشهد الذي تظهر من خلاله تقود سيارة لترتفع بعدها عاليا وتسقط لتعاني لسنوات من كسر في الظهر.

بعدها ظهرت شريهان محاطة بمجموعة من الأطباء بعد معاناة مع مرض السرطان انتهت بهزيمة المرض، لتغيب عن جمهورها لأكثر من 19 عاما.

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