أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "نسل الأغراب"..عساف الغريب يخرج من السجن

في بداية الحلقة الأولى من مسلسل نسل "نسل الأغراب"، عساف الغريب الذي يقوم بدوره أحمد السقا " يخرج من السجن " بعد أن قضى فيه 20 عاماً.

بداية صراع الأغراب

وبحسب الأحداثن فعائلة الغريب دوت الخليج عائلة كبيرة في صعيد مصر، يحكي ضابط المباحث علي الغريب " دياب "، ما حدث في تلك العائلة من صراعات بين عساف الغريب، وغفران الغريب " أمير كرارة "، وبسبب خلافات داخل عائلة الغريب، عساف يقتل والد غفران، وبعد ذلك تآمر غفران على عساف و تسبب ف دخوله السجن.

غفران الغريب يقوم بتطليق جليلة من عساف ليتزوجها هو، ليتربي في كنفه حمزة ابن عساف، ولينجب منها سليم، عساف يخرج من السجن للانتقام من غفران، ولكن أثناء وجوده في السجن خطط لخطف والدة غفران وبالفعل ينجح في ذلك ويحتفظ بها كرهينة في مكان لا يعلمه إلا هو.

عساف يخرج للانتقام

وخلال الحلقة يتزوج حسيب شقيق جليلة للمرة الثالثة، وبالمقابل دوت الخليج تشعر بخوف كبير بعد علمها من غفران بخروج عساف من السجن، حيث يتسبب خروجه في رعب كل من في البلدة.

غفران الذي يبيع المخدرات والأفيون يحذر كبير غفر زلط من أن يتجرأ ويتوسط للأخرين للشراء من أخر غير غفران.