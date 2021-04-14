محمد رمضان يحاول إنقاذ شقيقه في أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "موسى"

برامج و مسلسلات رمضان 2021 منها مسلسل موسى بطولة محمد رمضان تدور أحداثه أثناء فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر وتحديدا في 1942، وتبدأ الحلقة الأولى من مسلسل موسى بأحداث مثيرة في قرية مصاخة بمحافظة سوهاج في صعيد مصر.

محاولات للتخلص من موسى

موسى الشهير بصيد التماسيح بدلا من السمك يعمل في مهنة الحدادة ويقول أنه يشعر أنه سيعيش في الجبل يوما، وخلال الحلقة الأولى كاد موسى أن يتشاجر مع ابن شيخ البلد الذي يكرهه بشدة.

الشيخ الصالحين شيخ القرية هو جد موسى والذي طرد نوفل الغجري " منذر رياحنة " الذي يعمل بتجارة الذهب من الكُتَاب، نوفل هو ابن كحلة التي تعمل كراقصة، يحب فتاة ترفض التزوج منه لأنه غجري، وشفيقة شقيقة موسى " هبة مجدي " متزوجة من مسعد " حمدي الوزير " صاحب السلوك السيء مدمن الخمر.

موسى يحاول إنقاذ شقيقه

الاحتلال الانجليزي يطلب من العمدة شيخ البلد تجنيد 30 شاب من شباب القرية للحرب مع الإنجليز ضد الألمان، وشيخ البلد و ابنه يحاولون دفع العمدة لإرسال موسى للحرب لتخلص منه لكنه يرفض ويرسل الرويعي شققه الأصغر بدلا منه.

ولكن موسى يحاول الذهاب للحرب بدلا من أخيه فيرفض العمدة وكذلك الإنجليز، بل وعندما يحاول موسى استرجاع أخيه، يقوم الضابط الإنجليزي برمي رويعي تحت عجلات القطار فيلقي موسى بنفسه ورائه محاولا إنقاذه.