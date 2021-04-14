إثارة وتشويق في أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار2"

بداية مشوقة في للحلقة الأولى في مسلسل "الاختيار2 "، حيث تبدأ الأحداث من ليلة 3 يوليو 2013 في مصر ومحاولات أجهزة الأمن تأمين البلاد.

كريم عبد العزيز ضابط أمن

زكريا يونس " كريم عبد العزيز " أحد ضباط الأمن الوطني الذي يتابع بؤرة إرهابية مقرها مدينة نصر، أما يوسف رفاعي " أحمد مكي" فهو أحد ضباط الشرطة المصرية الذين يؤدون خدمتهم في مدينة رفح، ويتمكن من القبض على أحد عناصر خلية إرهابية.

على الجانب الآخر هناك أحد ضباط الشرطة الذي ترك الخدمة واسمه الباكوتشي، وهو على اتصال بأحد الضباط الذين مايزالون في الخدمة، وسط أزمة استمرار الاعتصامات والتخريب.

معركة بالمدافع الثقيلة

زكريا يونس يتمكن من القبض على " محمد فراج " ويعرف منه تفاصيل الخلية التي تخطط لإحداث تفجير في مصر الجديدة، وفي النهاية يتمكن الأمن الوطني من القبض على الإرهابيين قبل تنفيذ التفجير.

زكريا يونس والأمن الوطني يحصلون على معلومات مهمة من أحد العناصر التي تم القبض عليها، حيث دلهم على أحد المتطرفين في مدينة أطفيح بالجيزة فتتوجه القوات للقبض عليه.

الخلية الإرهابية في رفح تقوم بالهجوم على الشرطة المصرية كرد على القبض على أحد عناصرها، لكنهم يهاجمون بمدافع ثقيلة مثل الهاون.

المسلسل من إخراج بيتر ميمي ومن بين أبطاله الراحل هادي الجيار الذي تم إهداء الحلقة له.