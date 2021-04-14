مسلسل دنيا سمير غانم 2021، موعد وقنوات عرض مسلسل دنيا سمير غانم رمضان 2021 عالم موازي، والذي سيعرض في النصف الثاني من شهر رمضان 2021.

مسلسل دنيا سمير غانم 2021

مسلسل دنيا سمير غانم "عالم موازي" 2021، تصدر مؤشرات البحث اليوم قبل الكشف عن موعد عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، على قناة "الحياة"، وتدور قصة المسلسل في إطار كوميدي حول فتاة تقع في العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية.

موعد عرض مسلسل دنيا سمير غانم "عالم موازي"

وكانت دنيا سمير غانم قد طرحت مؤخراً البوستر الأول لمسلسها الجديد "عالم موازي"، والذي تنافس به في موسم رمضان 2021، وكشف البوستر عن تقديم دنيا سمير غانم لشخصيتين مختلفتين في المسلسل، وكشفت عن إطلالتها للشخصيتين في العمل، بجانب أبرز المشاركين في المسلسل وعلى رأسهم والدتها دلال عبد العزيز والممثل عمرو وهبة وشيماء سيف ومحمد أوتاكا وغيرهم.

ويتكون مسلسل دنيا سمير غانم من 15 حلقة، وتعود به إلى موسم رمضان بعد غيابها الموسم الماضي، إذ كانت آخر أعمالها في موسم 2019 بمسلسل "بدل الحدوتة 3"، ويبدأ عرض مسلسل "عالم موازي" في يوم 16 رمضان على قناة "الحياة" بعد انتهاء حلقات مسلسل "أحسن أب" لعلي ربيع على نفس القناة والمكون أيضاً من 15 حلقة.

ويذكر أن دنيا سمير غانم انتهت أيضاً مؤخراً من تصوير فيلمها الجديد بعنوان "تسليم أهالي" مع الفنان هشام ماجد، ومن المتوقع عرضه بعد انتهاء موسم رمضان، وكانت دنيا سمير غانم قد غيرت إسم مسلسلها إلى "عالم موازي" بدلاً من "المدينة" والذي أعلنت عنه في بداية تصوير المسلسل.