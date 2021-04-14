تفاصيل الحلقة الثانية من مسلسل "ملوك الجدعنة"

مسلسل "ملوك الجدعنة" 2021، الحلقة الثانية من مسلسل "ملوك الجدعنة" شهدت أحداث ساخنة، بعد انتهاء الحلقة الأولى على مواجهة مرتقبة بين مصطفى شعبان وعمرو سعد مع رجال العصابات.

مسلسل "ملوك الجدعنة"

مسلسل "ملوك الجدعنة" في الحلقة الثانية شهد أحداث ساخنة، حيث بدأت الحلقة بمشهد أكشن بعد مواجهة عمرو سعد ومصطفى شعبان، مع أفراد عصابة عمرو عبد الجليل، واستطاعوا هزيمتهم بمساعدة أهل الحارة الشعبية، ووقعوا في ورطة بسبب وقوعهم في خلاف مع عمرو عبد الجليل، واكتشافهم أنه أحد أخطر رجال المافيا ويتوعدهم بالانتقام.

الحلقة الثانية من مسلسل "ملوك الجدعنة"

وقرر عمرو سعد ومصطفى شعبان معرفة المحتويات داخل الحقيبة الغامضة والتي كانت السبب في الأزمات التي وقعوا بها مع عمرو عبد الجليل، واكتشفوا ان بها مستندات هامة وقطع من الألماس، وقرروا تسليمها إلى عمرو عبد الجليل مقابل الحصول على أموال منه، ولكنهم يقعوا في طريق ذلك في العديد من الأزمات داخل الحارة الشعبية التي يعيشون بها.

ويتذكر مصطفى شعبان "سفينة" حبيبته السابقة والتي تزوجت بعد انفصالها عنه، وتأثر بقصة حبه لها وقرر العزوف عن الزواج، ولكن يبدو أن المشاهد المقبلة ستشهد تطورات في علاقته بها مجدداً، في حين يقع عمرو سعد في أزمة أخرى، بعد مشاجرته مع خطيبته ياسمين رئيس يرفض طلبها بالزواج منها سريعاً، وذلك بسبب محاولة والدها تزويجها من رجل آخر وهو وليد فواز والذي لديه نفوذ كبير في الحارة الشعبية ويشتهر بأعمال البلطجة.

أحداث مسلسل "ملوك الجدعنة"

ويذكر أن أحداث الحلقة الأولى قد كشفت أن هناك علاقة صداقة وعمل جمعت عمرو سعد ومصطفى شعبان منذ الطفولة، فيما ظهرت ياسمين رئيس التي تجسد دور فاتن وتربطها علاقة عاطفية بعمرو سعد، وهي تحتفل بقدوم عيد الفطر وتتحدث مع جارتها بالحارة التي تجسد دورها دلال عبد العزيز، وتتبادلان التهاني بمناسبة العيد، وفي إطار الاحتفال بالعيد، يظهر الفنان يوسف شعبان في أحد مشاهد المسلسل والذي انتهى من تصوير دوره فيه قبل وفاته، ويقوم الفنان الراحل بدور عم حكم الذي يساعده سفينة وسرية ماديا بعد تدهور تجارته وغياب أولاده، أما الفنان عمرو عبد الجليل فيشعل النيران في شخص حاول الحصول منه على معلومات حول بضاعته المفقودة، ويساعده الفنان أحمد صفوت، أما الفنانة رانيا يوسف تلعب دور شقيقة سفينة، وفي نهاية الحلقة تورط سفينة وسرية في أزمة مع صديقهما الثالث علي العجمي الذي يقوم بدوره الفنان حسن الرداد، لكنهما يدخلان في شجار سويًا.