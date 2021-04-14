2 مايو.. حفل غنائى ضخم للموسيقار عمر خيرت فى قصرعابدين

يشهد المسرح المكشوف بقصرعابدين استعدادات كبيرة لحفل الموسيقار الكبيرعمرخيرت، والمقرر إقامته يوم الأحد الموافق 2 مايو، وعلى صعيد آخر يقوم خيرت وفرقته حاليا بعمل بروفات استعدادا للحفل وذلك في إطار احتفالات تجمعهم من داخل قصرعابدين الأثري وتزامنا مع ليالي شهر رمضان الكريم، وأعياد شم النسيم.

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل للحجز منذ الوقت الحالي، هذا وسوف يُقام الحفل بمراعاة إتباع إرشادات التباعد الاجتماعي وكافة إجراءات الأمن والسلامة الاحترازية والتعقيم للحماية من فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن الموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله "مين ميحبش فاطمة، قضية عم أحمد، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زي ما هي حبها، وفيها حاجة حلوة"، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.

ومن المقرر أن يقدم الموسيقار عمر خيرت خلال الحفل، أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى، ومنها، "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.