وفاة الفنانة اللبنانية رينيه ديك بعد صراع مع المرض

وفاة الفنانة اللبنانية رينيه ديك بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ 76 عاما حيث أعلن الخبر المحزن نقيب ممثلي الإذاعة والسينما والتلفزيون والمسرح نعمة بدوي راثيا الممثلة القديرة رينيه ديك بكلمات موجعة

وفاة الفنانة اللبنانية رينيه ديك

نقيب ممثلي الإذاعة والسينما والتلفزيون والمسرح نعمة بدوي أعلن في منشور على حسابه عبر "فايسبوك" وفاة الممثلة القديرة رينيه ديك وكتب ناعياً الراحلة : "رينيه ديك في ذمة الله. إنّ نقابة الممثلين وجميع النقابات الفنية في لبنان تنعى إليكم ركناً أساسياً في المسرح اللبناني والعربي رينيه ديك. لروحها الرحمة والغفران ولاهلها ومحبينها ولنا الصبر والسلوان".

رينيه ديك تعتبر من أعمدة المسرح اللبناني وقد تركت الراحلة باقة من الأعمال المسرحية والتلفزيونية أبرزها مسلسل "ليالي شهرزاد" وفيلم "المخطوف" ومسرحية "فيلم أمريكي طويل" ومسرحية "الخادمتان" وغيرها من الأعمال الفنية التي تركت فيها بصمة لا تنسى.

وكانت الراحلة عانت في آخر سنوات عمرها من أوضاع مالية صعبة وامضت آخر ايامها في دار المسنين.

كارمن لبس ترثي رينيه ديك

وتلقى الجمهور خبر وفاة رينيه ديك بالكثير من الحزن، ونعوها على السوشيال ميديا متذكرين أبرز اعمالها ومسيرتها النضالية، كما رثاها عدد من المشاهير بينهم الفنانة كارمن لبس التي كتبت على تويتر :"اتوفت #رينيه_ديك قلب مكسور كانت ممثلة ومناضلة للفن الحقيقي، وما أخدت حقها متل كتير فنانين، رغم انها ممثلة مبدعة وإستثنائية. انشالله نفسا بالسما".