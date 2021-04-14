نادين نجيم تبكي بحرقة في الحلقة الأولى من مسلسل "2020"

مسلسل "عشرين عشرين" استطاع من الحلقة الأولى أن يكون حديث الجمهور ويتصدر الترند على تويتر بعد تخلله أحداث مشوقة وقوية جذبت المشاهدين خاصة مع ظهور ابطال العمل بشخصيات لم نألفها سابقاً مع أداء ملفت، فأطلت نادين نجيم بدور النقيب سما ذي الشخصية القوية، كما ظهر قصي خولي بشخصية تاجر الممنوعات وزعيم الحي الذي يسكنه، فيما كان لافتاً جداً دور النجم رامي عياش في الحلقة الأولى بدور الضابط.

تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل "عشرين عشرين"

الحلقة الأولى من مسلسل "عشرين عشرين" أشاد بها شريحة كبيرة على السوشيال ميديا لما تضمنته من أحداث ممتلئة ومشوقة بدون ملل، واستهل المشهد الأول بإطلالة لنادين نجيم وهي تبكي وتصرخ بحرقة في أحد الشوارع المظلمة بينما كانت الدماء تغطي الطريق.

اما النجم قصي خولي فأطل بدور "صافي" تاجر المخدرات وزعيم الحي الذي يسكنه، وظهر بشخصية قوية وحنونة في الوقت عينه، يسكن في حي شعبي، وكان ينتظر قدوم والدته من الحج ليقيم لها احتفالا صاخباً.

في هذه الأثناء برز النجم رامي عياش بدور الضابط الذي يحاول مع عناصر الشرطة نصب كمين محكم لـ "ديب" شقيق "صافي"، فيتنكروا من خلال ادعائهم بأنهم عمال لصيانة الكهرباء من أجل الإيقاع بـ " الديب " تزامنا مع احتفال "صافي" في الحي بعودة والدته من الحج.

لم يطمئن "صافي" لعمال الصيانة الذين استغرقوا ساعات في اصلاح العطل الكهربائي في الحي، فشعر بأنه هناك خطبا ما، فطلب من رجاله الاستعداد لأي كمين محتمل.

على الضفة الأخرى، ظهرت النجمة اللبنانية نادين نجيم بدور جديد كلياً عن شخصياتها السابقة، فأطلت بشخصية المحقق "سما" ذي الطباع القوية والذكاء الملفت، كما اظهرت الحلقة جوانب أخرى من حياة "سما" وهي الأم لإبنة حيث تعاني من شقيق زوجها "بيار داغر" والذي يضايقها من خلال مجيئه إلى منزلها من أجل اصطحاب ابنة شقيقته للبقاء عندهم، فيحصل تلاسن بينهم الا ان شقيق "سما" وهو رامي عياش يساندها ويهدده بعدم التعرض لها.

وبدا أن الحلقة الثانية ستكون مصيرية حيث سيلقى "رامي عياش" حتفه على يد "صافي" اثناء الكمين، ومن هنا يبدأ انتقام "سما" لشقيقها"

داليدا عياش تشيد بشخصية رامي عياش في المسلسل

المسلسل لاقى اشادات واسعة من جمهور السوشيال ميديا الذين عبروا عن اعجابهم بما تضمنته الحلقة الأولى من أحداث مثيرة ومشوقة الى جانب اداء الابطال المتقن بأدوار مختلفة.

كما لاقى العمل اشادة من زوجة رامي عياش بدوره في احداث الحلقة الاولى من مسلسل 2020 حيث نشرت داليدا عياش صورة لشخصية زوجها في المسلسل حيث يجسد دور ضابط شرطة، وهو شقيق بطلة المسلسل نادين نجيم ، وعلقت داليدا قائلة عبر "تويتر" : "مبروك حبيبي دور يشبه شخصيتك الحقيقية، تهتم وتخاف على من تحبهم... نورت الشاشات حبيبي فخورون بك دائماً"، فرد عليها رامي عياش بقوله: "أهم داعم لي.. أحبك".