أزمة ريهام حجاج وآيتن عامر بسبب مسلسل "وكل ما نفترق" رمضان 2021 تتصاعد

أزمة أيتن عامر وريهام حجاج باتت محل اهتمام الجمهور وعدد كبير من النجوم والعاملين بالوسط الفني، والذين حرص بعضهم على دعم زميلتهم أيتن عامر ضد ريهام حجاج بعد ما تعرضت له في كواليس مسلسل "وكل ما نفترق" وحذف بعض من مشاهدها والإدعاء عليها بأنها كانت تطمع في أن تصبح مساحة دورها أكبر.

أحمد فهمي يدافع عن أيتن عامر وينفي قصة إثارتها للأزمات في "وكل ما نفترق"

أيتن عامر حرصت على إعادة نشر تدوينات زملائها الذين دافعوا عنها، وذلك عبر حسابها على فيسبوك، وكان في مقدمتهم الفنان أحمد فهمي الذي يشارك في بطولة المسلسل أيضًا والذي تردد أن أيتن كانت ترغب في زيادة مساحة دورها على حساب دوره، إلا أن فهمي حسم الجدل وكذّب تلك الأنباء وقال في تغريدة على تويتر: "انتشرت اخبار على لساني في اليومين اللي فاتوا و ده مش حقيقي وأخبار مفبركة .. آيتن اختي وصديقتي ومرات اخويا عز وبينا كل الاحترام والتقدير.. وأي عمل فني بيكون فيه منتج ومؤلف ومخرج . واحنا ممثلين فقط".

رانيا يوسف في صف أيتن عامر ضد ريهام حجاج

الفنانة رانيا يوسف المشاركة في مسلسل "وكل ما نفترق"، حرصت أيضًا على الشهادة في حق زميلتها أيتن عامر والدفاع عنها، حيث ردت على أحد الأخبار المنتشرة والتي تزعم أن أيتن دوت الخليج سبب الأزمة في المسلسل، وقالت رانيا: "ياريت تتحروا الدقة في الأخبار اللي بتنزلوها وتتقوا ربنا".

صناع "فرصة تانية" يدعمون أيتن عامر بعد أزمتها مع ريهام حجاج

الكاتب محمد سيد بشير مؤلف مسلسل "فرصة تانية" الذي شاركت أيتن في بطولته العام الماضي، قرر التعليق على ما روجه البعض بعد أزمة مسلسل وكل ما نفترق، بأن أيتن اعتادت على إثارة الأزمات في أعمالها والتي كان من بينها "فرصة تانية"، فكتب كذلك عبر فيسبوك: "في شخص ذكر إن أيتن عامر كانت سبب في مشاكل في مسلسل فرصة تانية واننا اضطرينا نموتها في الأحداث بسبب مشاكلها.. والحقيقة مش قادر أفهم هو جاب المعلومة دي منين، وردي إن الكلام دا عار تمامًا من الصحة"، مدافعًا عن زميلته ومشيدًا باحترافيتها في العمل.

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المخرج مرقس عادل مخرج مسلسل "فرصة تانية" حرص على حسم الأمر بشأن أيتن عامر وحقيقة افتعالها أزمات في الأعمال التي تشارك فيها، فكتب: "انا في بلغاريا عشان فيلمي الجديد في عز الضهر وفجاة لقيت مكالمات كتير بتسألني عن أيتن عامر وعملت إيه معايا في المسلسل فقلت اقولكم هنا.. أولا أيتن ممثلة محترفة جدا وملتزمة جدا.. ثانيا الشخصية اللي كانت بتلعبها في مسلسل فرصة تانية كان المفروض هتموت في الحلقة الخامسة أو السادسة وبعدين لما اتفقنا مع أيتن خليناها تموت في الـ15.. ثالثا انا مش عارف في إيه بس كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم".

المخرج خالد الحلفاوي يشيد بأيتن عامر

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المخرج خالد الحلفاوي علق أيضًا على الأزمة وأشاد بزميلته وقال: "هو انا ما اتعودتش اشترك برأيي في المواضيع دي بس المرة دي سبحان الله ليا مزاج.. أيتن عامر ممثلة محترفة وملتزمة وفاهمة أصول الشغلانة ومحترمة".

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من جانبها حرصت أيتن عامر على مواصلة التعليق على الأزمة، فاستعانت بتدوينة كتبتها ريهام حجاج مسبقا عقب انتشار أنباء توقف مسلسلها بعد انسحاب المخرج والمؤلف في البداية، وأكدت أيتن أن تلك الجملة التي كتبتها ريهام حجاج دوت الخليج أنسب وصف للرد على الأزمة حاليًا، فكتبت: "كم الدعم والمكالمات والحب مخلييني حقيقي عايزة اقفل الموضوع خالص بجملة القدر حطها قدامي صدفة (واسوأهم الفاشل/ الفاشلة عندما ترى في نجاح الآخرين ازدراءً لشخصها وتهديدا لمحاولة وجودها) (فى المسلسل) عشان كدة شالت المشاهد وقصت الشوتات ودخلت عادت مونتاج الحلقات وبوظت المسلسل والمخرج اعتذر وكمان تدعي علينا ما ليس فينا.. كفاية كدة، عملنا دعاية لأشياء متستاهلش".

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