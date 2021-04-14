ياسر جلال يعثر على ابنته في أحداث مسلسل "ضل راجل" الحلقة 2.. حيث شهدت أحداث الحلقة الثانية من المسلسل المصري "ضل راجل" أحداثأ عديدة، ويعثر ياسر جلال على ابنته لكنه يكتشف أنها أصيبت في حادث، وتم نقلها إلى إحدى المستشفيات، والتي يقابل فيها "ملك" أو الفنانة نور اللبنانية.

ياسر جلال يعثر على ابنته وزوجته تدخل في حالة انهيار بسببها

نرمين الفقي تدخل في حالة انهيار بعد سماع نبأ إصابة ابنتها، وعدم قدرتها على التواجد بجانبها، فيما يعلم زملاء ياسر جلال وجيرانه بأمر ابنته ويذهبون للمستشفى لدعمه ومساندته في الموقف الصعب.

صدمة ياسر جلال بعد علمه بتعرض ابنته لمحاولة إجهاض

أما ملك فتعمل كطبيبة داخل إحدى المستشفيات، وتعاني من خلافات مع زوجها، وعندما يذهب "جلال" الذي يقوم بدوره الفنان ياسر جلال؛ إلى المستشفى للاطمئنان على ابنته بعد العثور عليها، تخبره الطبيبة أن ما تعرضت له ابنته من كدمات بسبب "الجر على الأرض"، كما تكشف له نور عن سر خاص بابنته حيث إنها تعرضت لما حدث لها بسبب محاولة إجهاضها بعنف وهو ما عرضها لنزيف داخلي، ليصدم والدها بالخبر.

وكانت الحلقة الأولى من العمل شهدت ظهور ياسر جلال يطل كمدرس تربية رياضية بإحدى المدارس صباحًا كما يعمل سائق تاكسي في المساء، في حين تظهر نرمين الفقى قعيدة على كرسي متحرك ما يضطر زوجها الى مساعدتها في شؤون البيت لظروف مرضها، كما كشفت أولى حلقات المسلسل عن مدى حب ياسر جلال لزوجته، كما تكشف عن جانب من شخصيته الشهمة ومساندته للجميع.

نجوم مسلسل "ضل راجل"

الجدير بالذكر أن مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسر جلال، كل من اللبنانية نور، ومحمود عبد المغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدي، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسري، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وآخرين، ويعرض مسلسل "ضل راجل" على قناة الحياة فى تمام الساعة 11:30 مساء يوميا بتوقيت مصر.