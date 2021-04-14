القبض على أحمد عز في أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "هجمة مرتدة"، حيث تبد الأحداث عام 2007 من إحدى دول شرق أوربا حيث يتم القبض على أحد عملاء المخابرات المصرية ويدعى ديفيد، كما يتم القبض على سيف العربي ويؤدي شخصيته أحمد عز.

مسلسل "هجمة مرتدة" الحلقة الأولى

ضابط المخابرات المصرية " هشام سليم " يطلب من أحد الدبلوماسيين الأجانب ترحيل أكثر من دبلوماسي من سفارته بسبب أنشطتهم الجاسوسية، ضابط المخابرات المصرية رامي يرسل تقرير عن عملية ديفيد ويحذر من تزايد محاولات تجنيد الكثير من الشباب المصريين والعرب خاصة الذين يعملون في أماكن جيدة و ذوي عقلية مميز..ضابط استخبارات يدعى إيزاك هو من يقف وراء عملية ديفيد وتجنيد المصريين والعرب.

أحداث مسلسل "هجمة مرتدة"

انضمام "هند صبري" إلى منظمة تدعو إلى السلام و حوار الأديان بناء على طلب جبران مدير المنظمة، وبعد ذلك يتم وضع كاميرات و أجهزة تنصت في منزلها.

سيف العربي " أحمد عز " يعمل في العراق، ويتم القبض عليه من قبل قوات التحالف ولكن يتم الافراج عنه من خلال "مانويلا" الموظفة في منظمة الإغاثة التي تدعوه إلى منزلها.

سيف العربي يقوم بتخدير مانويلا ويفتح خزينة بيتها ويشاهد فيها آلاف الدولارات بجانب مجموعة من الأوراق، وبعد خروجه من المنزل تتعرض له عربات عسكرية.

مسلسل مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر و دزيدار و إخراج أحمد علاء الديب، ويشارك في بطولته عدد من النجوم مثل صلاح عبد الله وماجدة زكي.