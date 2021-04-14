مواعيد وقنوات عرض مسلسل حياة الفهد "مارغريت" رمضان 2021 نستعرضها معكم لتتابعوا أحداث هذا المسلسل الخليجي الذي استقطب بحلقته الأولى ضمن دراما مسلسلات رمضان 2021 نسبة مشاهدة عالية بسبب الشخصية المختلفة التي تجسدها فيه بطلة العمل الفنانة القديرة حياة الفهد.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل مارغريت

مسلسل مارغريت لـ حياة الفهد يعرض على قناة "ام بي سي الأولى" "mbc1" يومياً خلال شهر رمضان بالمواعيد التالية: في توقيت السعودية يعرض مسلسل مارغريت في تمام الساعة الثانية عشر في منتصف الليل وتكون الاعادة الأولى للمسلسل في تمام الساعة السادسة الا ربع مساءً.

يعرض مسلسل مارغريت في تمام الساعة الحادية عشر مساءً في توقيت مصر وتكون الاعادة الأولى للمسلسل في تمام الساعة الخامسة الا ربع عصراً .

اما في توقيت الامارات يعرض مسلسل مارغريت في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وتكون الاعادة الأولى للمسلسل في تمام الساعة السابعة الا ربع مساءً.

يذكر ان مدة حلقات مسلسل مارغريت حوالي 45 دقيقة .

قصة مسلسل مارغريت

تدور قصة مسلسل مارغريت عن سيدة من أب عربي وأم إنجليزية (حياة الفهد) نشأت على يد أمها بعد أن انفصلت دوت الخليج ووالدها بعد عام من زواجهما. بعد ذلك عادت الأم إلى وطنها الأصلي بريطانيا حيث قامت بتربية مارغريت هناك على العادات والتقاليد التي تعود للمجتمع الغربي حتى كبرت وتزوجت مارغريت من أحد الرجال العرب وذهبت للعيش معه في الكويت ولكن بالرغم من ذلك فإنها تحرص على تنشئة أبناءها على العادات البريطانية وتواجه الكثير من الصعوبات لاختلاف البيئة الاجتماعية في الكويت عن تلك التي في بريطانيا.

تم تصوير مسلسل مارغريت في مملكة البحرين تحت إشراف مدير التصوير غربللي الغربللي، وتولت المصممة ابتسام الحمادي مهمة تصميم الأزياء التي تم استخدامها في المسلسل، ويشارك في العمل الفنانة البحرينية نور الشيخ ونواف النجم، الفنانة شيماء سليمان، والفنان أحمد العماني، وزينب غازي، وليالي دهراب وحسن البلام وغيرهم.