شاهد.. نرمين الفقي تبهر متابعيها من أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورة جديدة لها ، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

و ظهرت نرمين الفقى فى الصورة من كواليس أحد أعمالها، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

وتشارك الفنانة نرمين الفقي ، في مسلسل النمر مع عدد من نجوم الفن ، والمقرر عرضه رمضان القادم.

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد أحمد خالد صالح، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.