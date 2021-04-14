شاهد.. نرمين الفقي تبهر متابعيها من أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورة جديدة لها ، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".
و ظهرت نرمين الفقى فى الصورة من كواليس أحد أعمالها، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.
وتشارك الفنانة نرمين الفقي ، في مسلسل النمر مع عدد من نجوم الفن ، والمقرر عرضه رمضان القادم.
مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد أحمد خالد صالح، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.
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