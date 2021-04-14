الليلة.. محمد رمضان يحضر مفاجأة لجمهوره في دبي

نشر الفنان محمد رمضان ، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى، فيسبوك حيث يقدم مفاجأة لجمهوره الليلة فى دبى.

وقال محمد رمضان : ترقبوا المفاجئة الليلة على برج خليفة الساعة ٧ بتوقيت دبي #ثقة_في_الله_نجاح".

وعلق عدد من الجمهور ، مؤكدا أن هذه المفاجاة قد تكون كليب جديد يطلقه من دبى، أو أنه يقدم حفلا هناك.

انطلقت مساء أمس أولى حلقات مسلسل "موسى" بطولة الفنان محمد رمضان على قناة DMC في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا، والإعادة في تمام الحادية عشر والنصف مساءا، والحادية عشر ظهرا، بالإضافة إلى عرضه عبر قناة dmc دراما، في تمام الثامنة مساءا، والإعادة في تمام الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، والسابعة صباحا، والواحدة ظهرا.

كما يعرض مسلسل "موسى" عبر قناة art حكايات 1، في تمام الحادية عشر مساءا، والإعادة في تمام السادسة صباحا، والثانية ظهرا، بالإضافة إلى عرضه عبر قناة art حكايات 2، في تمام الواحدة بعد منتصف الليل، والإعادة في تمام التاسعة صباحا، والخامسة مساءا.

أحداث الحلقة الأولى

وبدأت أحداث مسلسل موسى، في بداية في أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، وذلك من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.

ويقوم الفنان محمد رمضان " موسى" بالعمل حدادا، ويعين أسرته الفقيرة بعد وفاة والده، في ظل قيام عمدة بلدهم "رياض الخولي" بجمع كشف باسماء شباب القرية لتجنيدهم مع الإنجليز، ويقومون بإدراج اسم اخيه رويعي -صاحب القدرات العقلية الخاصة- في هذا الكشف.

ويقوم شيخ القرية بمحاولة شطب اسم رويعي من الكشف بسبب قدراته العقلية، في الوقت الذي يقوم فيه موسى بانتحال صفة شقيقه ليؤدي مهمة التجنيد بدلا منه، ولكن العمدة يرفض ذلك وويقبضون على رويعي، فيحاول موسى التوسل للضابط الانجليزي، بإعفاء شقيقه من هذه المهمة.

واختتم أحداث الحلقة الأولى، بقيام الضابط الانجليزي بالقاء رويعي أمام قضبان القطار، فيقوم موسى بالقاء نفسه مع شقيقه لإنقاذه وتختتم الحلقة عند هذا المشهد.

ابطال مسلسل موسى

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.