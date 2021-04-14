نور الشريف مفاجأة أولى حلقات مسلسل ”نسل الأغراب”

بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON E للنجمين أمير كرارة وأحمد السقا.

وظهر النجم الراحل نور الشريف في الحلقة الأولى من مسلسل "نسل الأغراب" بحيث تواجدت الصورة مع بداية ظهور القصر الخاص بغفران الغريب والد أمير كرارة، وهي معلقة على حائط القصر.

بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "نسل الأغراب" على قناة on بخروج أحمد السقا من سيارة الشرطة ودخوله القسم، في وجود الرائد على الغريب رئيس مباحث قنا- دياب –، ويدخل عساف الغريب – السقا - لمكتب الرائد للحصول على تأشيرة خروجه من السجن بعد قضاء فترة عقوبته ويقفا أمام بعضهما.

يُظهر عساف الغريب نية شر بعد خروجه من السجن ويؤكد للرائد على أن البلد كلها لن تكون بخير بعد خروجه من السجن، وبالفعل يحصل عساف على إفراج، ويبدأ الرائد على في حكى قصة عساف الغريب لزميله الضابط عبد الرحمن، ويكشف أن عساف هو ابن عمه وابن خالته في نفس الوقت، واستعاد تاريخ عائلة الغريب أو كما يسمونهم الأغراب.

وروى الرائد على أن الأغراب نزلوا من الجبل منذ سنين ورفض كبار البلد إقامتهم فيها، ليقتلهم الأغراب ويعيشوا في البلد، التي انقسمت بعد ذلك إلى سرايا شرق النيل ويمتلكها غفران الغريب، وسرايا غرب النيل يمتلكها عساف الغريب وبيت العمدة يمتلكه والد على الغريب، وأن الجد لعائلة الغريب أنجب والد عساف ووالد غفران ووالد على، وهناك ثأر كبير بين عساف وغفران بسبب قتل الوالدين لعائلة الأخر منذ سنوات.

ويكشف الرائد على أيضاً أنه حصل على حكم بالإعدام وأصبح 25 سنة بعد النقض، وخرج بعد قضاء 20 عاماً، وبمجرد خروجه ستكون البلد خرابا بين عساف وغفران، حيث بدأ ذلك بزواج عساف من جليلة أخت على من الأب فقط، وهى فى سن 12 سنة ولديها منه حمزة، وبعد دخول عساف السجن تزوجت جليلة من غفران، فيما رد عساف على ذلك بخطف والدة غفران وحبسها في مكان لا يعرفه أحد

مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.