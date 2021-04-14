بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تطلق وزارة السياحة والآثار مسابقة فوازير سياحية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي Experience Egypt، وذلك للترويج السياحي لمصر وزيادة الوعي السياحي والأثري للمواطنين وتعريفهم بالمقومات السياحية المتنوعة التي تزخر بها من متاحف وأماكن أثرية وشواطئ وصحراء وواحات وغيرها.
وستتضمن المسابقة طرح فزورة يومية عن أحد المحافظات المصرية على مدار الشهر الكريم.
وسيتم اختيار عشرة فائزين ممن شاركوا بالمسابقة وإجاباتهم صحيحة على مدار الشهر، وستكون الجائزة لأول خمسة فائزين عبارة عن رحلة سياحية لـ 4 أفراد إلى أحد المحافظات السياحية المصرية، والخمسة الآخرين رحلة سياحية آخري لفردين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة السياحة والآثار تطلق مسابقة فوازير سياحية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.