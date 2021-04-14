اليوم.. بدء عرض مسلسل ”على صفيح ساخن” 

يبدأ اليوم الأربعاء، عرض المسلسل الجديد على صفيح ساخن والذي يذاع على قنوات أبو ظبي دراما وتطبيق أبو ظبي ADTV المجاني وقنوات روتانا دراما وLBC وتلفزيون عمّان وتلفزيون لنا وسما والفضائية السوريّة وسورية دراما والحياة الجزائرية والرشيد العراقية.

المسلسل من إخراج سيف سبيعي وتأليف كل من على وجيه ويامن الحجاب، وتدور أحداثه حول مجموعة أشخاص يجمعهم عنوان العمل “على صفيح ساخن” الذي يعبر عن حالة غليان دائم تتجسد بترقب وتوتر، وقد يكون ظاهرًا بأفعال واضحة، أو داخليا يعبر عن الحالة النفسية.

ويطرح العمل حكاية عائلة كبيرة تتعرض لمجموعة متغيرات وضغوط وظروف قاهرة تؤثر على كل فرد منها بشكل مختلف، فتدخل الشخوص بطور التحدي مع قناعاتها ومبادئها، وكل حسب تكوينه تأتي ردة فعله.

وتتداخل هذه الحكاية مع عالم يطرحه العمل بشكل جديد على الدراما السورية، وهي مكبات النفايات “النباشين” الذين يجمعون القمامة ويتاجرون بها، وما يحمله عالمهم من حالة استغلال، فأهله وناسه يعيشون على الهامش ويشكلون طبقة مسحوقة يمر بها الأشخاص في الحياة دون التفات.

يلعب بطولة العمل كل من الفنانين باسم ياخور، سلوم حداد، ميلاد يوسف، عبد المنعم عمايري، سمر سامي، نظلي الرواس، شادي الصفدي، يزن خليل، يامن الحجلي، وائل زيدان، معن عبدالحق، سليم صبري، محمد قنوع، عبد الرحمن قويدر، علياء سعيد، عبد الفتاح مزين، وائل زيدان، بلال مارتيني، سارة الطويل، تسنيم الباشا، جورج قبيلي، سليمان رزق، جنى عبود، كما شهد العمل عودة للفنانة الجزائرية أمل بوشوشة إلى الدراما السورية التي انطلقت منها لتكون في بطولته بدور رئيسي.