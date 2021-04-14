كاميرا في الحمام وضرب وسرقة وإدمان.. ”الحرب الأهلية” تبدأ في مسلسل يسرا  



حلقة أولى مليئة بالأحداث المثيرة في مسلسل حرب أهلية للنجمة يسرا، خلال الأحداث حاولت شخصية مريم التي تقدمها يسرا في المسلسل التواصل مع ابنتها (جميلة عوض) وزوجها السابق (رشدي الشامي)، لكن التجاهل كان مصيرها، وحين تفرض نفسها على الجميع في عيد ميلاد ابنتها، يصبح مصيرها الطرد.

مع ذلك، نجد مريم تدفع مبلغًا طائلًا للسباك الذي يقوم بإصلاحات في المنزل، هذا الرجل الذي يعود إلى المنزل مرة أخرى من أجل سرقتها، كذلك تستمر مريم في جلسات العلاج النفسي مع الطبيب الذي يؤدي دوره باسل خياط، ثم يدور نقاش مثير للتوتر مع زوجة الطبيب (أروى جودة).

بالتوازي مع ذلك، تستدرج ابنة مريم صديقتها لتقوم بتغيير ملابسها في الحمام، ثم نكتشف في نهاية الحلقة، إن ذلك كان كمين من أجل تصويرها في الحمام عارية.

كل هذه الأحداث دفعت المشاهدين للتساؤل عن ماضي شخصية مريم، والأسباب التي تدفع ابنتها للابتعاد عنها بهذه الطريقة. قد يكون المرض النفسي هو السبب، لكن قد تكشف الأحداث عن تفاصيل أخرى.

حرب أهلية من بطولة يسرا باسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، وهو إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.