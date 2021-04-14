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مرض عم آسر ياسين ومفاجأة جديدة في الحلقة الثانية من ”Big million”  

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يكتشف آدم "آسر ياسين" في الحلقة الثانية من مسلسل ال Big million أن عمته التي قال له تامر حبيب أنها توفيت، على قيد الحياة ولكنهم اتفقوا على عمل مقلب فيه لإجباره على العودة إلى مصر وتزويجه.
واتضح أن الخطة هي فكرة شادي وغضبت عمته من هذه الفكرة، وتحاول قريبته إقناعه للوقوع في حبها لرغبتهم جميعا في تزويجه.
يواجه آدم منجي الهرب من حصار عائلته التي ترغب في بقائه في مصر وبدء حياته العملية بعيدا عن حياة أمريكا التي ينفق فيها أمواله.
يتفاخر آدم بقدرته على تحويل فتاة من فئة متوسطة إلى أميرة أعجب بها الجميع، وكشف عن فكر ال Big million وهو أسطورة خلق جمال وعمل تمثال مفيش في جماله وحولت أعماله لقصص فنية.
يعلم آدم أن عمه الذي ينفق عليه الكثير من الأموال يصارع الموت ويتناوب على دخول المستشفى، ويرفض صرف مزيد من الأموال عليه.
Big Million، يقوم ببطولته نيللي كريم وآسر ياسين، ويؤلفه تامر حبيب، وتخرجه الإعلامية زهرة رامي في تجربتها الأولى.
لم تظهر نيللي كريم في الحلقة الأولى والثانية من المسلسل، لكنها شاركت في غناء التتر الذي كتب كلماته تامر حبيب، وتدور أحداثه حول بطل شاب وسيم من عائلة مرموقة، ويشترط عمه عليه الزواج، فيوقعه حظه في فتاة هى أبعد ما يكون عن تخيله، وتتوالى الأحداث الكوميدية.
تذاع حلقات المسلسل يوميا على مدى شهر رمضان، الساعة الثالثة والنصف عصرا، والإعادة في الثامنة مساءً، واليوم الثانى في الواحدة والربع ظهرا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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