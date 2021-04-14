مرض عم آسر ياسين ومفاجأة جديدة في الحلقة الثانية من ”Big million”  

يكتشف آدم "آسر ياسين" في الحلقة الثانية من مسلسل ال Big million أن عمته التي قال له تامر حبيب أنها توفيت، على قيد الحياة ولكنهم اتفقوا على عمل مقلب فيه لإجباره على العودة إلى مصر وتزويجه.
واتضح أن الخطة هي فكرة شادي وغضبت عمته من هذه الفكرة، وتحاول قريبته إقناعه للوقوع في حبها لرغبتهم جميعا في تزويجه.
يواجه آدم منجي الهرب من حصار عائلته التي ترغب في بقائه في مصر وبدء حياته العملية بعيدا عن حياة أمريكا التي ينفق فيها أمواله.
يتفاخر آدم بقدرته على تحويل فتاة من فئة متوسطة إلى أميرة أعجب بها الجميع، وكشف عن فكر ال Big million وهو أسطورة خلق جمال وعمل تمثال مفيش في جماله وحولت أعماله لقصص فنية.
يعلم آدم أن عمه الذي ينفق عليه الكثير من الأموال يصارع الموت ويتناوب على دخول المستشفى، ويرفض صرف مزيد من الأموال عليه.
Big Million، يقوم ببطولته نيللي كريم وآسر ياسين، ويؤلفه تامر حبيب، وتخرجه الإعلامية زهرة رامي في تجربتها الأولى.
لم تظهر نيللي كريم في الحلقة الأولى والثانية من المسلسل، لكنها شاركت في غناء التتر الذي كتب كلماته تامر حبيب، وتدور أحداثه حول بطل شاب وسيم من عائلة مرموقة، ويشترط عمه عليه الزواج، فيوقعه حظه في فتاة هى أبعد ما يكون عن تخيله، وتتوالى الأحداث الكوميدية.
تذاع حلقات المسلسل يوميا على مدى شهر رمضان، الساعة الثالثة والنصف عصرا، والإعادة في الثامنة مساءً، واليوم الثانى في الواحدة والربع ظهرا.
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