صراع حمادة هلال في أحداث مسلسل "المداح" الحلقة 2.. حيث شهدت الحلقة الثانية من المسلسل المصري أحداثًا متنوعة تعرض لها الشيخ صابر الذي يقوم بدوره الفنان حمادة هلال، والتي تضعه في مواجهة بعض المواقف الخطيرة.

حمادة هلال يدخل في صراع مع جمال عبد الناصر

الشيخ صابر بعد أن تم حبسه داخل المقبرة الأثرية لمدة 12 ساعة، وبعد قراءة القرآن والأدعية استطاع الخروج من المقبرة بسلام، وهو الأمر الذي دفع البعض أن يصفوه بالشيخ المبروك صاحب الكرامات، لكن الأمر أيضًا تسبب في التأثير على علاقته بالفنان جمال عبد الناصر والذي يرغب في العثور على مقبرة بها سبائك من الذهب، فيحاول الاستعانة بالشيخ صابر لفتحها.

قصة حب حمادة هلال ونسرين طافش في "المداح"

ويبدأ جمال عبد الناصر بمساومة الشيخ صابر، حيث يرفض زواجه من ابنته، إلا بعد أن يجد له سبائك الذهب والتي دفنت في أحد الأراضي مستعينًا بقدراته غير العادية، ليعتبرها بذلك مهرًا لابنته، إلا أن الشيخ صابر يرفض الأمر تمامًا، وهو ما يجعل والد حبيبته يهدده ويضعه بين خيارين، إما أن يساعده في إيجاد الذهب أو أن ينسى زواجه من ابنته.

وشهدت الحلقة أيضًا تسليط الضوء على قصة الحب بين الشيخ صابر ورحاب التي تقوم بدورها الفنانة نسرين طافش، والتي تواجه أزمة بسبب رفض والدها الذي يقوم بدوره جمال عبد الناصر، للزواج منه بسبب الفوارق المادية بينهما.

معلومات وموعد عرض مسلسل "المداح"

الجدير بالذكر أن مسلسل "المداح" من بطولة الفنان حمادة هلال ونسرين طافش وأحمد بدير وخالد سرحان ودنيا عبد العزيز وهادي خفاجة وحنان سليمان ومحمد عز ومحسن منصور وعبير فاروق ومحمد الصاوي وتامر شلتوت وعدد من النجوم الآخرين، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

ويعرض مسلسل "المداح" يوميًا على شبكة قنوات النهار في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، وفي الساعة العاشرة مساءً على قناة النهار دراما، ولاقت الحلقات الأولى ردود أفعال إيجابية كبيرة منذ بدء عرضها.