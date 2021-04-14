انهيار رمضان صبحي بعد مقلب رامز جلال في برنامج "رامز عقله طار"

برنامج "رامز عقله طار" للفنان رامز جلال، وقع به لاعب الكرة رمضان صبحي ضحية للمقلب في الحلقة الثانية، والتي عرضت على قناة mbc مصر.

رمضان صبحي ضحية برنامج "رامز عقله طار"

واستقبل رامز جلال لاعب الكرة رمضان صبحي بمقدمة ساخرة، توعده بها بتنفيذ مقلب مرعب انتقاماً منه بسبب انتقاله من النادي الأهلي والذي يشجعه رامز جلال إلى نادي بيراميدز، وسخر رامز جلال من رمضان صبحي بسبب انتقاله وتركه النادي الأهلي، وواصل سخريته منه في الفقرة الأولى من المقلب والتي تعرض بها رمضان صبحي للضرب قبل تنفيذ المقلب المرعب به.

الحلقة الثانية من "رامز عقله طار"

ووقع نجم الكرة المصرية رمضان صبحي ضحية لمقالب رامز جلال في الحلقة الثانية من برنامج مقالبه "رامز عقله طار"، والذي يعرض على قناة mbc مصر في موسم رمضان 2021، وواجه رمضان صبحي تجربة مرعبة في مقلب برنامج "رامز عقله طار"، والذي بدأ بإقناعه بتصوير حلقة ترفيهية في موسم الرياض وتجربة ألعاب الملاهي الجديدة مع المذيعة سارة مراد.

ونجح رامز جلال في الإيقاع برمضان صبحي أثناء ركوبه للملاهي "الكبسولة"، والتي يفاجأ رمضان صبحي بتعطلها في الهواء، وانهار رمضان صبحي بعد تعطله في الهواء خاصة مع مضايقات رامز جلال له وترويعه، قبل أن يدفعه رامز جلال منها ويسقط في الماء، ويقابل المقلب ورامز جلال برد فعل عنيف بعد اكتشافه للأمر.

برنامج "رامز عقله طار"

ويعتمد مقلب رامز جلال الجديد على حيلة جديدة باقناع الضيوف بالمشاركة في موسم الرياض وتجربة الملاهي في فقرة ضمن أحد البرامج من تقديم المذيعة سارة مراد، وهناك يتم تدبير حادث تعطل أثناء ركوب الضحايا الملاهي والألعاب الهوائية الخطيرة، وتتوقف الملاهي في الهواء قبل سقوط الضيوف في الماء في الفقرة الثانية من المقلب.

ويقع عدد من النجوم ضحايا لمقالب رامز جلال في برنامج "رامز عقله طار" وعلى رأسهم الفنان محمد هنيدي ودينا الشربيني وجميلة عوض وأحمد مالك وويزو وإسلام إبراهيم وروجينا وأحمد سعد وكريم عفيفي وسمية الخشاب وعدد من لاعبي الكرة مثل جنش ومروان محسن ورمضان صبحي بالإضافة إلى مغني المهرجانات حمو بيكا وغيرهم.