رمضان صبحي ضحية الحلقة الثانية من برنامج "رامز عقله طار"

رمضان صبحي وقع ضحية الحلقة الثانية من برنامج "رامز عقله طار" للفنان رامز جلال، والذي يعرض على قناة mbc مصر، وبه يتعرض نجم الكرة لمقلب مرعب في البرنامج.

رمضان صبحي في الحلقة الثانية من برنامج "رامز عقله طار"

ويقع نجم الكرة المصرية رمضان صبحي ضحية لمقالب رامز جلال في الحلقة الثانية من برنامج مقالبه "رامز عقله طار"، والذي يعرض على قناة mbc مصر في موسم رمضان 2021.

ويواجه رمضان صبحي تجربة مرعبة في مقلب برنامج "رامز عقله طار"، بعد نجاح رامز جلال في الإيقاع به أثناء ركوبه للملاهي "الكبسولة"، والتي يفاجأ رمضان صبحي بتعطلها في الهواء قبل أن يدفعه رامز جلال منها ويسقط في الماء، ويقابل المقلب ورامز جلال برد فعل عنيف بعد اكتشافه للأمر.

برنامج "رامز عقله طار"

ويعتمد مقلب رامز جلال الجديد على حيلة جديدة باقناع الضيوف بالمشاركة في موسم الرياض وتجربة الملاهي في فقرة ضمن أحد البرامج من تقديم المذيعة سارة مراد، وهناك يتم تدبير حادث تعطل أثناء ركوب الضحايا الملاهي والألعاب الهوائية الخطيرة، وتتوقف الملاهي في الهواء قبل سقوط الضيوف في الماء في الفقرة الثانية من المقلب.

ويقع عدد من النجوم ضحايا لمقالب رامز جلال في برنامج "رامز عقله طار" وعلى رأسهم الفنان محمد هنيدي ودينا الشربيني وجميلة عوض وأحمد مالك وويزو وإسلام إبراهيم وروجينا وأحمد سعد وكريم عفيفي وسمية الخشاب وعدد من لاعبي الكرة مثل جنش ومروان محسن ورمضان صبحي بالإضافة إلى مغني المهرجانات حمو بيكا وغيرهم.