فيديو هالة صدقي تهاجم برامج رامز جلال وتبكي على والدتها: "ماتت بسببي"

هالة صدقي الفنانة المصرية حلت ضيفة على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي عبر شاشة القاهرة والناس، وتحدثت هالة عن حياتها الخاصة وعن رأيها في برامج المقالب وبعض الأزمات التي تعرضت لها في مشوارها الفني.

هالة صدقي تهاجم برامج رامز جلال

هالة صدقي كشفت رأيها في برامج المقالب الخاصة بالفنان رامز جلال وسبب رفضها الظهور معه، وأكدت أن المقالب عادة ما تكون مفبركة ويكون النجوم على علم بتواجدهم في برنامج لرامز جلال، لافتة إلى أن سر رفضها الأساسي للظهور معه هو تعليقاته الساخرة التي يصف بها الضيوف.

وأوضحت الفنانة المصرية أنها وافقت على الظهور في برنامج رامز في المواسم السابقة، بشرط مشاهدة الحلقة بعد المونتاج ولكنهم رفضوا، مضيفة: "برنامج رامز جلال مفبرك.. اللي بيضايقني إهانته للضيوف، والسبب في استمتاع الجمهور خلال مشاهدتهم مقالب الفنانين أن بعض المشاهدين بيحبوا يشوفوا الفنان يتعرض لهذه المواقف وهو بيرتاح نفسيًا أما يشوف الفنان بيتمرمط".

هالة صدقي تكشف تدهور علاقة ابنيها بوالدهما

الفنانة هالة صدقي أكدت أن علاقة ابنيها بوالدهما سامح سامي، ليست جيدة، وهو ما دفعهما ليقومان بتغيير اسمهما في المدرسة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي والاكتفاء باسم والدتهما، لافتة إلى أنه لم يتحدث معهما منذ بدء أزمته معها، لافتة إلى أن زوجها السابق رافضًا فكرة الطلاق لكنه لم ينه حملات التشهير ضدها وهو ما يؤثر على طفليها.

بكاء هالة صدقي بسبب والدتها

هالة صدقي دخلت في نوبة بكاء بسبب حديثها عن والدتها، وأكدت أن والدتها توفت بسبب الأزمات التي تعرضت لها في حياتها الزوجية مؤخرًا، وكان قد وصل إلى والدتها قبل وفاتها مباشرة إعلان قضية ضدها من قبل زوجها، وأضافت: "ماتت من حرقة الدم.. مشاكلي وجعت قلبها، وجالها كومة سكر بسبب المشاكل التي تعرضت لها".

في سياق آخر كشفت هالة صدقي عن وجود أزمة بينها وبين الفنانة غادة عادل بسبب طريقة كتابة اسم كل منهما على تتر مسلسل "عفاريت عدلي علام"، للفنان عادل إمام، وأكدت أن كتابة اسم غادة عادل قبل اسمها في تتر العمل لا يصح، خاصة وأن مساحة دورها أكبر منها، كما أن اسم هالة في العقد يسبق اسمها، مشيرة إلى أن غادة رفضت التصوير إلا بعد تعديل التتر".