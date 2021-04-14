17 فنانا يختتمون مشاركاتهم فـي «ملتقى الفنون» بالقرم

محمد الرواحي : من أهم أهداف إقامة المعرض لم شمل الفنانين تحت مظلة واحدة لعرض فنونهم المتنوعة للمتلقي الباحث عن آيات الجمال المختلفة

كتب ــ خالد بن خليفة السيابي:

بمشاركة 17 فنانا، اختتمت امس الأول الثلاثاء فعاليات ملتقى الفنون في صالة (أرت أند سول) بالقرم وضمت أروقة المعرض أكثر من 60 عملا بين التشكيل والضوء والخط العربي، وقدم كل فنان ثلاثة أعمال فأكثر، والفنانون المشاركون بالمعرض هم: إبراهيم نور البكري، ومدني البكري، ومحمد الرواحي، وعبد المجيد كاروه، وطاهرة فداء، وحفصة بانو، وحياة سالمان، وزكريا الرواحي، وزهرا أكبري، وخليل العامري، وبيتا شرواسي، وفاطمة الغاربية، وأروى الرواحية، وراوية الرواحية، وجوخة الشكيلية، ووداد المعمرية، وجود الهنائية.

شهدت أيام المعرض حضورا كبيرا يعكس شغف المتلقي العاشق للفن بكافة أشكاله ومعانيه، وقام كل فنان مشارك بتقديم نبذة عن أعماله المشارك بها.

وقال الفنان محمد بن عيسى الرواحي: من أهم أهداف إقامة المعرض لم شمل الفنانين تحت مظلة واحدة لعرض فنونهم المختلفة للمتلقي الباحث عن آيات الجمال المختلفة، وأيضا لصقل ذائقة الفنانين بخلق استمرارية فنية في حياتهم اليومية التي تعكر صفوها بسبب جائحة كورونا وابتعد الفنان طوال الفترة المنصرمة عن جمهوره، الذي هو بمثابة المرآة التي تعكس للفنان جمال أعماله الفنية والجمهور أيضا هو اليوم الناقد الناصح للفنان حيث إن للمتلقي ذائقة فنية يقيم من خلالها الأعمال المعروضة بطريقة تعكس ثقافته الفنية والأدبية.

وأضاف: ضم المعرض مجموعة كبيرة من الفنانين الذين يملكون تاريخا فنيا كبيرا ولهم بصمة في كافة مجالاته. يذكر أن المعرض افتتح يوم 3 من هذا الشهر تحت رعاية سعادة الشيخ رشاد بن أحمد الهنائي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب بحضور مجموعة من الفنانين.