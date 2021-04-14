شاهد.. أحداث الحلقة الثانية من مسلسل ”اللي مالوش كبير”  

انتهت منذ قليل أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "اللي مالوش كبير" التي استهلت، بعودة عابد زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز من سفره، الذي قام بضربها وإهانتها، لمعرفته بما قامت به في غيابه من الخروج مع أصدقائها دون علمه، والمشاجرة التي حدثت بينها وبين الفنان أحمد العوضي.

وفي اليوم الثاني جاء شقيقها لزيارتها والتحدث مع زوجها بأمور العمل، لتشكوا له من الإهانات التي حدثت لها من من قبل زوجها، في محاولة منها لتدخل أخيها في الأمر، ولكنها تفاجأت بعدم إهتمامه بالأمر، ومطالبتها بالاستمرار معه، نظرًا لكونه رجل ثرى، ويوجد مصالح مشتركة بينهم، وتوالت الأحداث.

مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين "جونيور" وحلا زلط، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي أكشن.

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