شاهد.. أحداث الحلقة الثانية من مسلسل ”لعبة نيوتن” 

بدأت الحلقة الثانية من مسلسل لعبة نيوتن بحدوث نشوب بين هنا "منى زكي" وزوجها حازم "محمد ممدوح" بسبب رفضها عودتها الى مصر، حيث طالبها بالعودة؛ لأنه لم يتمكن من السفر اليها.

وفي مكالمة هاتفية بين حازم وهنا، يهددها بالطلاق حال عدم عودتها إلى مصر خلال أيام إلا أنها تصمم على البقاء من أجل تحقيق حلمها بالولادة في الولايات المتحدة الأمريكية، لكي يحصل على الجنسية الأمريكية.

وقام حازم بتهديد هنا بأنه سوف ينفصل عنها إذا لم تتراجع عن موقفها وتعود الى مصر في الخال، وانه ايضا اوقف الفيزا الخاصة بها وخلال هذه المكالمة علمت والدة هنا بحقيقة سفر ابنتها الى امريكا وشعرت بالصدمة.

ومنذ توقف فيزا "هنا"، في أمريكا، بدأت تظهر عليها علامات التوتر والقلق من خلال مشاهد تمثيلية ابدعت من خلالها منى زكي لتعكس حالة الخوف والقلق التي تعيشها بعد توقف الفيزا وانها اصبحت متواجدة على الاراضي الامريكية بطريقة غير شرعية.

وحاولت منى زكي الوصول الى صديقتها “سلمى "والتي تقوم بدورها ناردين فرج في ولاية كالفورنيا عن طريق خدمة " اوبر"، وعندما تلتقي هنا بصديقتها تنصحها بضرورة العودة الى زوجها وتلحق بموعد طائرتها وتقتنع هنا بالامر ،ولكنها لم تتمكن من الالحاق بموعد الطائرة التي حجزها لها حازم من مصر.

وظهر الفنان سيد رجب لاول مرة في الحلقة الثانية بعدما قام بشراء الأرض التي يقوم حازم باستئجار قطعة منها ليقيم مشروع النحل الخاص به وظهرا وهما يتفاوضان من أجل استمرار الوضع القديم وان لا يرحل حازم عن الارض.

مسلسل لعبة نيوتن بطولة النجوم منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، تأليف وإخراج تامر محسن.