شاهد.. أحداث الحلقة الثانية من مسلسل ”نسل الأغراب”  

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "نسل الأغراب" مواجهة حادة بين عساف وغفران، والتي انتهت بأن غفران قد اكتشف أن عساف قد قتل والده، والأمر ذاته أكتشف عساف أن غفران قد قتل والده، وتوالت الأحداث.

نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبدالخالق، تأليف وإخراج محمد سامى.

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