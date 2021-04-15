الكاتبة نادين جابر: لا وجود للخطأ أو الصواب في "2020" و"للموت" مسلسل عن الذين ظلمتهم الحياة

كان الإخراج هدفها لاسيّما أنّها تخصصت في هذا المجال، لكنها أصبحت اسما لامعاً في كتابة النصوص الدرامية. دوت الخليج الكاتبة اللبنانية نادين جابر التي تطل بمسلسلين خلال شهر رمضان 2021، الأول "للموت" والثاني "2020" الذي يشاركها كتابته بلال شحادات. وفي هذا السياق، تشير جابر إلى أنّ لا مجال للمقارنة بينهما لأنّ كل واحد منهما ينتمي إلى نوعية مختلفة عن الآخر، ويدوران في فلك مختلف، لكن يحاول "للموت" اللعب على وتر المشاهد، وقد تغير الحبكة فيه إدراك الجمهور للأحداث السابقة، وتظهر لهم حدثاً يخلط الأوراق من جديد، بينما تتلاحم الأحداث فيما بينها في "2020" بشكل متناسق ومشوق للقصة.

فيليب أسمر من أهم المخرجين في العالم العربي

وعما إذا كانت راضية على طريقة الاخراج التي تظهر أعمالها من خلالها، أجابت بأنّها مقتنعة تماماً لاسيّما أنها تتعاون في أكثر الأحيان مع المخرج اللبناني فيليب أسمر والذي تعتبره من أهم المخرجين في العالم العربي، فهي تثق به ثقة عمياء، وتعلم مسبقاً أنّ النتيجة مشرفة وأكثر من رائعة.

ولكن هل تفضل جابر أن تكون أعمالها داخل أو خارج السباق الرمضاني؟ الأمر سيّان بالنسبة إليها، وجل ما يهمها هو عرض العمل على شاشة تحظى بنشبة مشاهدة عالية، وذلك بهدف ضمان انتشاره لتحقيق النجاح. ومع ذلك، تبقى للمنافسة الرمضانية ملامح هيبة، فإن بروز مسلسل وتميزه عن سائر الأعمال المعروضة يعتبر انجازاً كبيراً.

ترفع القبعة لنجوم العملين

وتصف جابر النجوم المشاركين بالعملين بالأبطال وهم ترفع لهم القبعة، إن كان قصي خولي، نادين نجيم، ماغي بو غصن، دانييلا رحمة، محمد الأحمد، باسم مغنية، كارمن لبس، وغيرهم، فهم فعلاً يؤدون أحد أجمل أدائهم... لكن يبقى الجكم للجمهور!

من ناحية أخرى، تلفت جابر إلى أن "للموت" يلقي الضوء على فئة معينة من الناس، ظلمتهم الحياة ودفعتهم إلى سلوك طرق السّوء لأنها كانت الحل الأنسب لهم والخيار الافضل، لذا يحمل العمل رسالة مفادها ألا نحكم على الآخرين، فنحن لا نعرف قصتهم، كما أن المظاهر قد تخدع الأبصار! لنقل مثلاً إنّ رجلاً اضطر للسرقة من أجل ادخال والده إلى المستشفى لإجراء عملية وإلا سيخسره إلى الأبد! هل نلوم هذا الرجل على فعلته في هذه الحال؟ هل يعتبر مجرماً؟ ماذا تفعل إذا حدث هذا الأمر معك!

"قيد مجهول" مسلسل رائع نصاً وإخراجاً

أما "عشرين عشرين" فهو يلقي الضوء على عالمين مختلفين، أولهما شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وثانيهما عالم تجارة المخدرات. ويطرح إشكالية مفادها أنه لا يمكن وجود خطأ أو صواب مطلق وكل أخلاقيات الصواب والخطأ تعتمد على الوضع الذي يعيشه المرء.

هناك عودة قوية للدراما السورية. وفي هذا السياق، تلفت جابر إلى أنها أعجبت كثيراً بمسلسل "قيد مجهول"، من بطولة عبد المنعم عمايري وباسل خياط. فهو مسلسل رائع، نصاً واخراجاً، وترك أثراً كبيراً لديها.