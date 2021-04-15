هدى حسين تفقد الذاكرة في الحلقة 3 من مسلسل "الناجية الوحيدة"

وصايف الشخصية التي تقدمها "هدى حسين" تفقد الذاكرة في الحلقة الثالثة من مسلسل "الناجية الوحيدة"، في وقت تواجه العديد من الاتهامات لكونها الناجية الوحيدة من الحريق الذي تسبب في وفاة زوجها وأبنائها، وتبدأ أسرة زوجها الراحل في مواجهتها حيث يبحثون عن حقيقة ما حدث.

هدى حسين تفقد الذاكرة في مسلسل "الناجية الوحيدة"

وصايف "هدى حسين" تنجو من الحريق الذي يتسبب في وفاة زوجها وابنائها، وتبدا الشبهات تشير إليها بكونها الناجية الوحيدة من هذا الحادث، وعندما يأتي عدنان ووالدته التي تعتبر شقيقة زوج وصايف من أجل زيارتها تصدمهما بكونها لا تتذكرهما، لكن لا تزال تشعر والدة عدنان أن وصايف دوت الخليج من تسببت في قتل شقيقها، لكن "وصايف" هدى حسين تؤكد في التحقيقات أنها لا تتذكر ما حدث لها أو أي شيء عن حياتها الشخصية، ولا تعرف أي تفاصيل عن الحريق الذي تسبب في تدمير أسرتها، في وقت يطلب الطبيب المعالج لها من المحققين عدم اثارة موضوع الحريق حتى لا يتسبب ذلك في صدمة.

هدى حسين تواجه اتهامات بعد الحريق الذي تسبب في موت أسرتها

جمال الردهان الذي يعمل في الشركة التي كان يمتلكها زوج وصايف "هدى حسين" يؤكد في التحقيقات أنها دوت الخليج من كانت تملك كل شيء وليس زوجها وأن هذا الأمر معروف منذ سنوات، وزوجها اسم على الشركة مجرد واجهة وليس أكثر من ذلك، كما أشار أن المنزل وجميع العقارات ملكها لذلك دوت الخليج ليس من المتوقع أن تكون دوت الخليج المتهمة في قتل زوجها من أجل أن ترث جميع أمواله كما يتردد، وذهب جمال الردهان إلى هدى حسين من أجل أن يؤكد لها أن هناك أزمة تتعرض لها الشركة ويحتاجونها من أجل أن تنهى كافة هذه الأزمات، لكنها توضح له أنها لا تتذكر أي شيء فيما يخص الشركة أو أموالها.

فاطمة الطباخ تواجه هدى حسين بحقائق موت ابنائها

ويصل المحقق في أحدث حريق منزل وصايف أن الفاعل الحقيقي مجهول، وأن لا يوجد دليل يتهم وصايف بكونها دوت الخليج المتسبب في الحريق، لذلك يتم إغلاق ملف القضية بشكل نهائي، فاطمة الطباخ تذهب إلى هدى حسين في المستشفى لكي تواجهها بالحقيقة، لكن وصايف تصرخ وتنقذ نفسها من هذه المواجهة، وتقرر فاطمة الطباخ أن ترفع قضية على "وصايف"، ويشارك في بطولة مسلسل "الناجية الوحيدة" مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنانة هدى حسين، جمال الردهان، ولمياء طارق، وأحمد بن حسين، ونوف السلطان، وأحمد العوضي، والعمل من تأليف منى النوفلي، وإخراج هيا عبدالسلام.